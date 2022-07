Bacheo de pista en AICM deja afectaciones en 35 vuelos, entre ellos, uno de AMLO

El bacheo emergente de la pista 05R/23L, que se vio afectada por el temporal de lluvias, se prolongó por 10 horas y dejó afectaciones en 35 vuelos: 7 llegadas y 28 salidas, además de que 3 más fueron cancelados, informó la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la dirección de la terminal aeroportuaria, el daño sufrido en esta pista fue fortuito y derivado de las acciones de despegue y aterrizaje, por lo que se requería de una acción inmediata aunque significara afectaciones a los usuarios.

La pista fue cerrada ayer desde las 18:05 horas y se tenía previsto que los trabajos pudieron concluir hacia las 2:00 horas de este lunes, sin embargo, la lluvia registrada ayer durante gran parte de la tarde y noche retrasaron los trabajos hasta las 4:00 horas.

“Al tratarse de un área crítica requiere su inmediata reparación, para lo cual se tiene que cerrar la pista por seguridad. La abundante cantidad de lluvias en esta temporada y el constante aterrizaje de aviones provoca el desprendimiento de gravilla en la zona de toque de las aeronaves sobre la pista”, explicó el AICM.

Usuarios en Twitter manifestaron los retrasos que vivieron para poder volar de acuerdo con sus itinerarios mientras que otros narraron que fueron desviados a otros aeropuertos para aliviar la crisis registrada en la terminal capitalina.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su vuelo, procedente de Jalisco tuvo que ser desviado y mantenerse en el aire debido a las acciones de repavimentación de la pista.

El mandatario federal afirmó que sus opositores, que están en contra de que se haya cancelado el aeropuerto en Texcoco, buscan desinformar acerca de la administración que se hace del AICM confundiendo a la opinión pública acerca de los trabajos de mantenimiento que se realizan en el complejo.

“Volé de Guadalajara a México en Aeroméxico, porque estuve en Jalisco y Nayarit, y ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y de repente que se desvía y se va a dar una vuelta y ya bajamos pero antes dice el piloto por el sonido ‘ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México porque nos informan que encontraron -textual- un cráter'”, narró el jefe del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que pidió a la Secretaría de Marina, que tiene el control administrativo y operativo de la terminal aérea, indagar si el bache era tan grande como un cráter, lo cual fue desmentido.

“Sí me preocupó, por lo del cráter, una cosa es un bache, otra cosa un socavón, pero ¿ya un cráter? Ahora sí que como dicen nuestros paisanos veracruzanos ‘Le zumban’. Entonces se hizo, ayer mismo hablé con el secretario de Marina y le dije que indagara porque esta cerrada la pista y ya me dijeron que la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache y que en mi caso pues no había necesidad de no aterrizar.

“Lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y no fue por el cráter”, señaló.

Las acciones de bacheo en el AICM estaban programadas desde el pasado jueves 21 de julio pero en la pista 05L/23R y ayer debía concluir, sin embargo, no se ha informado si estos trabajos se reaunudarán en esta semana.

“#AICMInforma La pista 05L/23R cerrará los días 21, 22, 23 y 24 de julio, entre las 23:00 y las 5:50 horas”, se informó.

#AICMInforma

Los trabajos de reparación de la pista 05R/23L se extendieron hasta la 04:00 horas de este lunes, pues la intensa lluvia complicó las acciones de repavimentación. Desde esa hora los despegues y aterrizajes ya se llevan a cabo en las dos pistas del aeropuerto. — @AICM_mx (@AICM_mx) July 25, 2022

