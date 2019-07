Bad Bunny pone pausa a su carrera para unirse a las protestas en Puerto Rico

La superestrella puertorriqueña de reggaeton y trap, Bad Bunny, se está tomando un descanso de la música debido a las protestas masivas en su puertorico natal que exigen la renuncia de su gobernador por acusaciones de corrupción.

El cantante, compositor y productor de 25 años de edad, considerado el rostro del trap latino, un género en auge que fusiona el reggaeton con elementos del hip hop del sur de EU, dijo en un video de Instagram que después de terminar cuatro shows en Europa obligados por contrato, lo haría. Regresa a Puerto Rico en lugar de grabar su nuevo álbum.

“Había planeado en mi agenda después de terminar estos últimos 4 shows, volver a Miami para grabar mi nuevo álbum”, dijo el artista nacido Benito Martínez. “Pero voy a cancelar eso. Voy a cancelar todo”.

“Voy a poner una pausa en mi carrera porque no tengo el corazón ni la mente para hacer música”.

Miles de personas han estado marchando durante días en el territorio caribeño de EU exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rossello, luego de acusaciones de corrupción y la filtración de chats de texto en los que hizo comentarios sexistas y homófobos.

“Me voy a Puerto Rico”, continuó Bad Bunny. “No me voy a quedar en silencio. No voy a hacer a un lado, Puerto Rico no va a hacer a un lado”.

Al canto de “Ricky, renuncia!” (“¡Ricky, renuncie!”) Grandes multitudes se han estado reuniendo en la capital, San Juan, pidiendo a Rosselló que abandone el cargo, lo que se niega a hacer.

Antes de su anuncio, Bad Bunny colaboró ​​en una nueva canción de protesta “Afilando Los Cuchillos” con sus compatriotas puertorriqueños, Residente, de la banda icónica Calle 13, y la cantante iLe.

“Somos filosos, como cuchillos / Espumosos hasta el borde / La hierba debe ser removida de la plantación / Para que ninguno de ellos aproveche lo que es mío”, iLe, la hermana menor de Residente, canta en el coro.

“En este momento, de repente, el gobierno está completamente expuesto”, dijo iLe a la la agencia France Presse, vía telefónica.

“Me avergüenzo, pero al mismo tiempo me siento orgulloso de que muchas personas de diferentes partes de la isla se expresen con el mismo objetivo: queremos que el gobernador renuncie”.

