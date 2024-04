Bajar la edad para pensionarse no es sensato, afirma Jorge Álvarez Máynez

Acapulco.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, rechazó la propuesta para reducir la edad para pensionarse a 60 años, ya que es muy caro para las arcas públicas.

“¿Cuándo hablamos de poner el bien de todos y todas las niñas y niños como prioridad nacional? Porque no comparto que se reduzca la edad de las pensiones de 64 a 60 años”, dijo dejando atrás la sonrisa del primer debate a un grupo de banqueros reunidos en el Centro de Convenciones Mundo Imperial en Acapulco.

“Eso cuesta casi 200 mil millones de pesos, mientras que las niñas y los niños menores de 6 años son el 10% de la población y tienen el 1% del presupuesto porque no votan”, dijo en el marco de la 87 Convención Bancaria.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional y no me parece que sea sano con las presiones fiscales”, sostuvo.

Jorge Álvarez Máynez recordó que los empresarios tuvieron la visión de construir una reforma que sí ayudó al sistema de pensiones.

“Hay que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones. Eventualmente este país tiene que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obrero-patronales, que termina siendo una doble o triple carga para la formalidad”, expresó el exdiputado federal.

Lee: ‘Se nos va a ir el nearshoring con Sheinbaum’, asegura Xóchitl Gálvez en la Convención Bancaria

El político zacatecano dijo que destinará 100 mil millones de pesos adicionales cada año a la inversión en infraestructura si gana las elecciones presidenciales.

Álvarez Maynez pidió eliminar la visión “cortoplacista y electoral” en torno a los recursos para infraestructura, pues se requiere detonar proyectos en todo el país.

“Al menos 50% de la inversión en infraestructura irá a un fondo de desarrollo regional, que fue clave en la Unión Europea, que obligue a estados, iniciativa privada y al gobierno federal que permitan detonar proyectos que hoy no se construyen”, declaró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado