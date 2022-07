Bancos tienen ‘colchón’ para contener alzas de tasas de interés este año: ABM

Aunque es probable que el uso de tarjetas de crédito aumente por una menor capacidad de consumo debido a la inflación, la Asociación de Bancos de México (ABM) consideró este martes que las instituciones financieras tienen un “colchón” para contener el incremento de las tasas de interés de sus productos este año.

De acuerdo con el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, pese al avance de la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico), aun no se ha visto un alza importante en el tema de las tasas de consumo.

“Hay ‘colchones’, pueden un poco aguantar por las tasas que ya traen implícitas, pero lo que seguramente sí veremos hacia adelante es que la gente utilice sus tarjetas de crédito, sobre todo en un entorno inflacionario donde haya menor capacidad de consumo”, pronosticó.

Además, Becker Feldman consideró que probablemente se empiecen a ver menores precios de energéticos, por lo que quizá México ya esté llegando a su pico en la inflación, a menos que haya un evento extraordinario.

Lee: México caería en recesión en 2023 y enfrentará una prolongada inflación: Moody’s

“Creo que sí (los bancos puedan contener sus tasas todo 2022), todo el mundo espera tasas un poco por debajo del 10% al fin de año, mientras que queden en ese rango no veremos incrementos importantes en las tasas de referencia activas para los usuarios”, precisó el representante del sector.

Y es que, destacó, elementos como una mayor competencia entre las instituciones financieras también han contribuido a que las alzas de Banxico no se trasladen a sus clientes de la misma manera, ya que si bien ha habido algunos productos que han tenido ligeros incrementos, no se comparan con el de la tasa de referencia.

Asimismo, expuso que, si bien si se deterioran las expectativas de crecimiento económico y continúa la inflación, pudiera haber una mayor utilización de tarjeta de crédito y un deterioro, pero por el momento no se ve nada preocupante.

Te puede interesar: A Sanborns de Slim no le preocupa la inflación; este es su plan para sortearla

“El mensaje sería: utilicen las tarjetas con inteligencia, ya hemos visto eventos anteriores, no creo que sea una situación como crisis anteriores, pero es una situación de alta inflación, de menor crecimiento y creo que lo que más recomendable es que la gente no utilice equivocadamente las tarjetas para los usos que no corresponden”, detalló.

El presidente de la ABM resaltó que los mexicanos han sido mucho más responsables respecto al uso de sus tarjetas de crédito, inclusive, recordó que durante la pandemia la gente ahorró en los bancos 1.5 billones de pesos.

“Hablamos de que tenemos una sociedad responsable, resiliente, cuidadosa y creo que en esta época de vacas flacas, vamos a ver que la gente tomó decisiones inteligentes y que no se apalancó de forma innecesaria como sucedía antes”, dijo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado