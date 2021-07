Batallan electores para encontrar su mesa para consulta

A cuatro días de que se realice la primera consulta popular en México, los ciudadanos han tenido que sortear una serie de fallas en las herramientas dispuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para ubicar su mesa receptora de opinión a través de internet y por teléfono.

Y es que desde el 22 de julio, día en que se liberó el sistema para ubicar la mesa receptora de opinión a través de la sección electoral, diversos ciudadanos han denunciado en Twitter que el sistema es incapaz de brindar información respecto a la ubicación de su mesa.

En un ejercicio realizado por Forbes México, se pudo constatar que tanto el sitio dispuesto https://ubicatumesa.ine.mx/ y el número telefónico 800 433 2000 presentan fallas y largos tiempos de espera para ubicar la mesa receptora.

Por ejemplo, para el caso de los votantes con la sección 4403 que corresponde a la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el sistema del INE no encontró el domicilio donde se ubicará la mesa, sin embargo, ofrece el número telefónico del call center para tener asistencia.

No obstante, después de 6 intentos y 15 minutos de espera, el INETEL dio respuesta al domicilio.

En Twitter, las peticiones de ayuda al INE abundan con reportes desde diversos estados, desde Jalisco hasta Yucatán, Veracruz y el Estado de México y la capital de la República.

En estos casos, el INE a través de la red social solicita más datos a los ciudadanos como la entidad donde se ubica su sección electoral y después de unos minutos ofrece el domicilio donde se ubicará la mesa receptora.

“Pues me aventé todo el numerito de ir a la página web, de hablar por teléfono y es muy cansado, no soy la única. Entonces de por si tenía escepticismo, ahora tengo más flojera de ir el domingo (a votar)”, comentó Patricia Reyes, quien tardó 30 minutos en lograr ubicar su casilla en la Alcaldía Cuauhtémoc a Forbes México.

Y aunque el servicio de consulta por internet se ha estado actualizando para corregir las fallas durante la consulta, algunos ciudadanos han decidido no participar en el proceso democrático.

“No es culpa del INE, fue muy poco tiempo para organizar todo esto. Quiero ser ciudadano e irme a formar, pero la falta de organización aparente me deja inquieto y no me imagino ese día como se pondrá la fila. No creo ir”, señaló Raúl, vecino de la Alcaldía Benito Juárez, quien tiene su mesa receptora en la colonia Del Valle.

Forbes México preguntó al Instituto Nacional Electoral (INE) cuál fue es el origen de la fallas en los sistemas de consulta de las mesas receptoras, sin embargo, hasta la hora de publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Empero, en Twitter, la cuenta oficial de la autoridad electoral achaca los largos tiempos de espera en la línea INETEL a los altos niveles de saturación que hay en el sistema.

¿Cómo ubicar tu mesa receptora?

Si vas a participar en la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dispuesto 3 vías para ubicar el domicilio donde se ubica la mesa receptora de acuerdo con tu sección electoral.

Consulta la página web: https://ubicatumesa.ine.mx/ https://ubicatumesa.ine.mx/. Para este ejercicio tendrás que tener a la mano tu credencial para votar o el número de sección electoral que te corresponde así como tu entidad federativa registrada

https://ubicatumesa.ine.mx/. Para este ejercicio tendrás que tener a la mano tu credencial para votar o el número de sección electoral que te corresponde así como tu entidad federativa registrada Puedes marcar al callcenter INETEL (800 423 2000) o a través de la mensajería Whatsapp al número 555 809 7300.

Recuerda que los tiempos de espera pueden ser altos en la línea INETEL por lo que las autoridades electorales piden paciencia.

La consulta electoral del próximo 1 de agosto tiene como objetivo promover la participación ciudadana y conocer si los actores políticos deben ser sometidos a juicio por acciones contra la nación, como es el caso de los expresidentes.

