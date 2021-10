Bauhaus en estado puro: los vampiros del rock reaparecen en la CDMX

Pantalla y fondo negro, luego un beat repetitivo y casi industrial que da pie a la imagen de un ser que a primera vista parece más un vampiro que un humano, detrás de un alambrado y cantando ‘I’m dead, I’m dead, I’m dead’ (estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto), en una suerte de antro bajo tierra donde el humo amalgama vicios, posers y la música de Bauhaus, que volveremos a disfrutar en vivo en dos shows este sábado y domingo en el Parque Bicentenario.

Exactamente, “es la primer gira y show desde que paramos por la pandemia, hace casi dos años atrás”, reflexiona Peter Murphy, en diálogo exclusivo con Forbes México, en el marco de una reducida conferencia de prensa, junto a Daniel Ash, David J y Kevin Haskins, la formación original del Bauhaus que nos deslumbró en el seminal film de vampiros, “The Hunger”, del año 1983.

La banda inglesa Bauhaus, durante un pasaje de la conferencia. Foto: Oswaldo Ramírez

Pero de lo que más se acordaron los Bauhaus, fue su última visita a México en el año 1998, donde los fans del cuarteto rockero más oscuro acabaron prácticamente con las instalaciones del viejo cine Ópera de la calle Serapio Rendón, en la citadina colonia San Rafael.

“Pensamos que se venía todo abajo, había un gran candelabro pendiendo del techo y estaba sobre el público, moviéndose y había una energía enorme que es lo que nos gusta de México”, confía Murphy en coincidencia con Ash y el resto de los miembros de Bauhaus que no dejaron de destacar su asombro ante el ‘histórico’ suceso.

En esta ocasión, el venue es otro y las energías renovadas, debido a que nos encontraremos con un show con la formación de Bauhaus original, protagonizando su primera aparición pospandémica, correspondiente a la última y sostenida ‘resurrección’ del grupo, que comenzó en 2019.

Lee más: Reclutan a menores como ‘halcones’ a través de videojuego ‘Free Fire’: SSPC

“En aquella oportunidad la audiencia hizo más ruido que nosotros, parecía un hecho apocalítico, jamás pasamos por algo así y eso hace que México sea tan especial para nosotros, y es grandioso cada vez que estamos aquí”, confía Murphy.

Sobre lo que se va a vivir en los shows de Bauhaus en el Parque Bicentenario este fin de semana, el vocalista adelanta que “como siempre en Bauhaus, menos es más, pero eso es más ahora. En vez de sumar cosas, preferimos quitar, no queremos un árbol de Navidad para adornar la escena. Preferimos el estado puro del sonido y las sombras, donde nos movemos naturalmente”.

En el mismo sentido y en coincidencia con Daniel Ash, el fundador del grupo considerado los padres del rock gótico u oscuro, Murphy dice que “creo que no es saludable intentar identificar a Bauhaus: no somos una banda indie, ni mainstream, tenemos algo que nos hace únicos, y eso es lo que nuestros seguidores destacan en todos lados. Nuestra autenticidad”.

Peter Murphy, vocalista de la banda inglesa Bauhaus. Foto: Oswaldo Ramírez

Sobre el futuro de las composiciones de Bauhaus, que no ven la luz con nuevo material desde Go Away White de 2008, quien puso voz a hits como Dark Entries, Double Dare o Kick in the Eye, entre muchos otros, sostiene que “manejamos la ansiedad de hacer cosas nuevas, pero estamos en los shows que tenemos por delante.

“En mi caso -explica Murphy-, pasé todo el último año de la pandemia pintando, también escribí un libro, y un nuevo álbum”, del cual no dio detalles (pero sí es material de lo que será su próximo LP), debido a que cuando aparece junto a Bauhaus, el foco de la atención es la banda y no los aspectos personales de cada miembro.

“Pero debo reconocer que esta ansiedad está llegando a su fin y que no es real, porque seguiremos en 2022. Pero este año hice ejercicio y cosas para ponerme en forma, pero soy Peter Murphy, soy delgado”, aunque algunos piensen que se trata de un vampiro, con forma humana.

Los interesados en obtener tickets para ver a Bauhaus en México, este sábado y domingo en el Parque Bicentenario, pueden hacerlo aquí.

Peter Murphy, tras la entrevista exclusiva con Forbes México, en la lente de Oswaldo Ramírez.

Te puede interesar: Diseñan videojuegos sobre patrimonio paleontológico en concurso del INAH