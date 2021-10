Reclutan a menores como ‘halcones’ a través de videojuego ‘Free Fire’: SSPC

Tres menores oaxaqueños, de 11 y 14 años, fueron rescatados por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, quienes fueron contactados por un grupo criminal que pretendía emplearlos como “halcones” en Monterrey, Nuevo León, tras contactarlos por la plataforma del videojuego Free Fire, informó la Secretaría de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los menores fueron “reclutados” a través de un perfil falso que interactuaba en el juego con ellos, que les ofreció pagarles 8 mil pesos quincenales por vigilar frecuencias de radio en Nuevo León, indicó.

Ricardo García Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, detalló que por estos hechos, una mujer, quien trasladaría a los menores a Monterrey, Nuevo León, fue detenida por las autoridades estatales.

“El criminal le ofrece trabajar en Monterrey para permanecer en un cerro checando frecuencias de radio y avisar si hay presencia policial, es decir, lo que se conoce como ‘halcón'”, explicó García Berdeja en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

A su vez, uno de los menores contactados ofreció a dos compañeros de clases trabajar en la misma actividad quienes accedieron.

“En su escuela, a dos compañeros, los invita también, acceden, y finalmente uno de los menores le dice al criminal que sus dos compañeros también quieren hacer las mismas actividades y también quieren el mismo pago”, narró el funcionario.

Por su gusto por las armas y el dinero, los menores aceptaron viajar desde su comunidad, Tlajomulco de Matamoros, en Oaxaca, a Monterrey, Nuevo León, vía autobús, con dos mujeres, quienes les ofrecieron un adelanto de dinero para “gastos de viaje”.

Fue el día 9 de octubre cuando emprendieron el viaje, comprando boletos de autobús con identidades falsas, siendo Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde hicieron una escala antes de llegar a la capital.

Lee: Niños fueron secuestrados tras ser contactados por videojuego, revela AMLO

Al advertir su ausencia, los padres de los menores acudieron a las autoridades estatales quienes emprendieron un operativo para dar con su paradero y fue con labores de inteligencia como se pudo determinar su ubicación y ser rescatados, relató.

“Ahí pudo ser detenida ‘Miriam’ y se le vinculó a proceso penal”, detalló.

Free Fire tiene alrededor 80 millones de usuarios a nivel mundial y se puede descargar de manera libre sin restricciones reales y esto representa un riesgo para menores, explicó la SSPC.

Los funcionarios explicaron que esta no es la única plataforma de videojuegos en línea donde se cometen ilícitos, por ejemplo, Grand Theft Auto, Call of Duty y Gears of War, y alertó que este fenómeno también se replica en Tiktok e Instagram.

“Son videojuegos que tienen alto contenido de violencia porque tienen que competir con otros usuarios y gana el que mata a otros con armas de fuego para sobrevivir”, consideró.

“Esta gente sabe de computación, sabe de tecnologías y saben eludir los algoritmos que a veces utilizan consolas de Xbox o PlayStation”, mencionó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado