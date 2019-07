Beat, la plataforma de movilidad de origen griego que encabeza Nikos Drandakis, ya tiene fecha oficial para que sus vehículos comiencen a rodar en otras dos ciudades del país, aparte de la ciudad de México. El arranque en Monterrey será el próximo 15 de julio mientras que en Guadalajara será el 22 del mismo mes.

“En Monterrey a partir del lunes 15 de julio los regiomontanos ya podrán abrir la aplicación de Beat y pedir un Beat por primera vez. Lo mismo pasará en Guadalajara el lunes 22 de julio, esas dos fechas son importantes en nuestros logros y metas en México”, así lo confirmó para Forbes México, Carlos Lieja, director de operaciones de Beat México.

Aunque la compañía ya había anunciado sus planes de comenzar con la apertura de sus Center Drivers para poder capacitar a sus conductores en estas ciudades, las fechas de arranque de sus unidades aun estaban inciertas.

Lee también: Exclusiva | Nikos Drandakis, el griego que quiere ir contra Uber en México

Beat comenzó oficialmente a prestar sus servicios en febrero en la ciudad de México, con lo que a decir del directivo, el ascenso en sus números la han llevado a ubicarse rápidamente en el tercer puesto del mercado local, por debajo de Uber y Didi en escasos 5 meses.

“Las primeras 4 semanas estuvimos creciendo a una tasa del 60% semanal en viajes. Tan solo en el segundo mes de operaciones, hicimos siete veces más viajes de lo que hicimos el primer mes y el tercero han sido crecimientos acelerados de doble dígito. Y esto fue lo que nos llevó a tomar la decisión de abrir Guadalajara y Monterrey en este mes de julio”, dijo.

Sobre la entrada y apertura de mercado en estas dos ciudades, el directivo señaló que más que sea un reto, trabajarán de la mano con las autoriades para que en el marco regulatoria de cada región, Beat se apegue a las disposiciones y reglamentaciones que dicte cada zona.

¿Son regiones difíciles y complicadas?

“No sé si sean mercados complicados, yo creo que la palabra que los describiría son mercados muy interesantes. Hay que recordar que la industria es muy nueva. Yo sé que estamos muy acostumbrados a escuchar el tema de aplicaciones de movilidad pero es una industria nueva y como todo, va a tomar tiempo para que se acaben de afinar todos los detalles con respecto a la legislación local. Lo que vamos a hacer es jugar con las reglas del juego que nos ponga la autoridad de cada estado, en cada ciudad y en ese sentido vamos a competir como una compañía responsable en esta industria”, señaló Lieja.

¿Cómo van a trabajar con la autoridad?

Cada mercado regula distinto la industria de la movilidad pero toda la autoridad lo hace con la mejor intención de poner reglas en juego y de tener a todos los participantes del ecosistema contentos y de manera justa.

Lo que estamos haciendo es que tenemos un grupo de especialistas que habla con la autoridad, que entiende lo que están demandando. Nos sentamos en las mesas de negociación, de participación, junto con los otros jugadores del ecosistema y juntos estamos definiendo las reglas en las que no hay punto de discusión y nos estamos ateniendo a lo que nos propone la autoridad.

Mercado Local

Ya somos la aplicación número tres a nivel nacional, solo compitiendo en la Ciudad de México. Imagínate lo que vamos a lograr una vez que abramos las plazas que tenemos pensadas con Guadalajara y Monterrey los próximos días de julio.

¿Cómo miden esta posición?

Es en la actividad de usuarios semanales, no es en viajes ni en descargas, sino en la actividad de usuarios que es de donde sacamos esta información. Es un súper indicativo que si sabes que están usando tu aplicación es porque están pidiendo viajes.

¿Abajo de Uber y DiDi?

La lectura es correcta, y no sólo es en la participación del mercado en la Ciudad de México, lo que estamos tratando de decir es que solo compitiendo en México en la Ciudad este ranking ya es nacional. Somos la tercer aplicación a nivel nacional y únicamente compitiendo en la Ciudad de México, imagínate lo que nos espera con el crecimiento ahora que abramos más plazas en los siguientes meses.

¿Son rivales muy grandes, cómo le van a hacer, cuál es su arma?

Google no fue el primer buscador, Facebook no fue la primera red social, no nos asusta no haber sido pioneros en la industria como lo fueron los otros competidores, ¿qué nos distingue a nosotros? que tenemos muchísimo foco en Latinoamérica a diferencia de los otros competidores. En Beat lo que tenemos es que somos especialistas en Latinoamérica y queremos que ese sea nuestro principal diferenciador.

Mejores precios, conocer mejor la ciudad, tener experiencias localizadas y diseñadas para pasajeros y conductores, entonces puede haber competidores norteamericanos o asiáticos que quieran el mundo completo, nosotros no, queremos ser el primero en Latinoamérica y nuestra aspiración es ser la número uno de movilidad.