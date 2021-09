Becarios del Conacyt reciben pagos dobles y más dinero de lo pactado en sus becas: Auditoria

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo depósitos dobles y en exceso a becarios, que cursan una maestría, doctorado y posdoctorado en México y el extranjero; además, realizó pagos de colegiatura superiores a los autorizados, compensaciones a destiempo y retribuciones fuera de las fechas de vigencia de las becas.

“El Conacyt a través de la entonces directora Adjunta de Posgrado y Becas, actualmente coordinadora de Apoyos a Becarios e Investigadores, autorizó el pago en 2020, de 5 millones 944 mil pesos a 71 becarios en México y el extranjero, en plazos posteriores a las fechas de fin de beca”, revela una auditoría realizada a la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional y Dirección Adjunta de Desarrollo Científico.

Los pagos fuera de vigencia de la beca fueron justificados por el Conacyt como facturas y cuentas por pagar de colegiatura y seguro médicos para los becarios de maestría y doctorado de los ejercicios 2016 y 2019, explican los auditores del organismo a cargo de María Elena Álvarez-Buylla.

“Se proporcionaron las cuentas por pagar y la documentación soporte con las que se aplicó el pago a becarios nacionales y el extranjero: En 10 de 71 casos no se proporcionó información, así como faltó presentar evidencia de la procedencia de los pagos que comprobaran que no se realizaron pagos duplicados”, dice la auditoría en poder de Forbes México.

La institución promotora de la investigación científica, innovación, desarrollo y modernización tecnológica de México entregó más de 79 mil 194 becas de maestría, doctorado y posdoctorado en 2020. Se destinaron más de 9 mil 832 millones de pesos para el pago de cada uno de los becarios, quienes estudian en universidades de México y el exterior.

Según la auditoría del Conacyt, también hubo una diferencia entre fechas de vigencias de la beca y las fechas del plan de estudios: “Se identificó una beca nacional con diferencia en el periodo de vigencia del plan de estudios reportado en la solicitud y el período formalizado en la Carta de Asignación de Beca”.

“Del análisis realizado para verificar que los importes pagados no rebasen los montos máximos establecidos en las convocatorias en el rubro de colegiatura, se identificó que el pago de 89 becas (41 becas nacionales por 535 mil pesos y 498 becas al extranjero por 3 millones 647 mil pesos) excedan los montos establecidos en la convocatoria”, afirma.

Eso significa que por las 89 becas hubo un importe total de 4 millones 182 mil pesos, el cual excede el monto máximo indicado en la convocatoria del Conacyt.

“En relación a la becaria y al pago de colegiatura realizado a la Universidad de York en Reino Unido, al respecto se informa que derivado a que el módulo de nómina de colegiatura en la plataforma no se había concluido en noviembre de 2020 no fue posible identificar que dicho pago no correspondía”.

Además una beca la obligación del pago de colegiatura le correspondía al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

“Se verificó que los pagos realizados a los becarios correspondiera con los montos y rubros establecidos en las convocatorias, realizando el cálculo de acuerdo a los meses de vigencia de la beca en el ejercicio y el tabulador autorizado vigente en 2020, por lo que se determinó un importe pagado en exceso de 7 millones 440 mil pesos por 256 apoyos de becas nacionales”, expone el Conacyt.

Los autores dicen que justifican las diferencias del importe pagado de la becas por incumplimiento, reanudación de beca, ajustes de vigencia, pagos doble de titulación.

Pero la información presentada fue insuficiente para aclarar los ajustes y modificaciones en la vigencia de las becas y reanudaciones, señalan los encargados de realizar la auditoría.

Los auditores hallaron pagos duplicados a becarios con becas de maestría y doctorado y pagos realizados a becarios con dos becas al mismo grado en 2020.

“Identificado que de 170 becas de maestría y doctorado correspondientes a 85 becarios, la vigencia de la maestría aún no concluía, determinando que de ésto, a 31 becarios se le pagó el rubro de manutención de maestría como del doctorado por importe de 577 mil pesos”.

“Debido a que el sistema de becas generó de manera automatizada el pago conforme a la vigencia formalizada ya fue solicitado el requerimiento a sistemas para poner el candado de no generar dos pagos en el mismo mes. Adicionalmente se aplicó la suspensión de la beca para recuperar los meses pagados en demasía”.

La máquina que regresa y adelanta el tiempo

Como si fuera una película del futuro o una máquina que adelantará el tiempo: en 2020, el Conacyt dio de alta más de 878 becas nuevas de posgrado y 951 solicitudes de los apoyos con un registro de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

“Las fechas de alta de solicitud, que observa con fecha posterior al 2020 obedecen a un error de captura, que ocurrió en el transcurso o integración de las información requerida“, dijo la Dirección de Análisis Estratégico y la Dirección de Planeación y Evaluación del Conacyt.

Aún cuando cuentan con sistemas tecnológicos precisos y óptimos para realizar el registro de los becarios, regresaron el tiempo en el Conacyt. Según los auditores del Conacyt, funcionarios dieron su visto bueno para registrar “68 nuevas becas” en 2020, pero esos apoyos tenían como fecha de formalización el año 2017, 2018 y 2019.

Los ejercicios de formalización del beneficio otorgado a los becarios maestría, doctorado y posdoctorado no son congruentes con la fecha de inicio de “las becas nuevas, que se otorgaron en 2020”.

“Los casos (de las nuevas becas) corresponde a becarios que realizaron el trámite de cambio de grado, tal como lo indica la Guía del Becario en el Extrajero”, señala las áreas auditadas del Conacyt. Sin embargo, no presentaron evidencias ni pruebas documentales, como convenios, que permitan verificar la información registrada en los sistemas informáticos del Conacyt.

“Unas 12 becas al extranjero de la modalidad de Becas Formación, que presentan fecha de inicio de vigencia de asignación posterior a los planes de estudios de los programas o la fecha de fin de la beca, se excede a la fecha de término del plan de estudios”.

“Las asignaciones de dinero no se realizaron conforme a la normatividad del Conacyt, así como se identificó un importe pagado fuera del período del plan de estudios por 3 millones 183 mil pesos”, agrega la auditoría.

