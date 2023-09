El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el principio de acuerdo logrado entre los guionistas de Hollywood y los estudios para poner fin a su huelga, destacando que este logro refleja el poder de la negociación colectiva.

“Simplemente no hay sustituto a que empleadores y empleados se reúnan para negociar de buena fe un acuerdo que fortalezca a una empresa y garantice el salario, los beneficios y la dignidad que los trabajadores merecen”, dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) alcanzaron este domingo un principio de acuerdo para la creación de un nuevo convenio colectivo que pueda dar fin a la huelga iniciada el 2 de mayo.

No se han ofrecido detalles de ese pacto, y aunque hasta que no se redacte y se apruebe la versión final los guionistas no volverán al trabajo, de momento han suspendido los piquetes.

Biden elogia el principio de acuerdo de los guionistas y la negociación que lo impulsó

El WGA comenzó su parón con la exigencia de mejores condiciones laborales, regulación de la inteligencia artificial y pagos justos cada vez que se vuelva a emitir alguno de sus trabajos, los llamados derechos residuales. El 14 de julio los actores se sumaron por causas similares, aunque la negociación de estos últimos sigue estancada.

“Insto a todos los empleadores a recordar que todos los trabajadores – incluidos los guionistas, los actores y los de la automoción – merecen una parte justa del valor que su trabajo ayudó a crear”, dijo Biden, que admitió que alcanzar el pacto de los guionistas no ha sido fácil.

Este martes su apoyo a los sindicatos se escenificará en Detroit al unirse a los piquetes del sector de la automoción, que protestan en distintos puntos del país desde el 15 de septiembre contra los fabricantes General Motors (GM), Ford y Stellantis en favor de mejores condiciones.

Biden se declara el presidente más prosindicalista de la historia estadounidense y su viaje se produce en respuesta a la invitación del líder del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, para que participara en esos piquetes.

UAW demanda aumentos salariales de un 40% distribuidos en los próximos cuatro años, la eliminación de las diferencias salariales entre los trabajadores de plantas de las mismas empresas, mayores garantías de seguridad laboral y recuperar las ayudas que tuvieron hasta 2009 para compensar el aumento del coste de la vida.

Con información de EFE.

