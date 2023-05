Biden y McCarthy, cerca de acuerdo para elevar por dos años el techo de la deuda en EU

(Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el congresista republicano Kevin McCarthy están más cerca de un acuerdo que elevaría por dos años el techo de la deuda pública, de 31.4 billones de dólares, al tiempo que limitaría el gasto en la mayoría de las partidas, dijo a Reuters un funcionario.

El acuerdo, que no es definitivo, aumentaría la financiación del gasto discrecional en el Ejército y los veteranos, mientras que mantendría esencialmente el gasto discrecional no relacionado con la defensa en los niveles del año en curso, dijo la fuente, que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar sobre las discusiones internas.

La Casa Blanca está considerando la posibilidad de reducir su plan de aumentar la financiación del Servicio de Impuestos Internos para contratar a más auditores y centrarse en los estadounidenses ricos, dijo el funcionario.

Un segundo funcionario dijo que la financiación del IRS es una cuestión abierta, pero destacó que el principal objetivo es garantizar que la agencia ejecute las prioridades del presidente, incluso si hay un pequeño recorte.

Las dos partes están a sólo 70,000 millones de dólares de distancia de una cifra total que superaría con creces el billón de dólares, según otra fuente.

Las dos partes se reunieron de forma virtual el jueves, dijo la Casa Blanca.

Los negociadores republicanos han renunciado a sus planes de aumentar el gasto militar y recortar el no militar, y en su lugar han respaldado la propuesta de la Casa Blanca de tratar ambas partidas presupuestarias de forma más equitativa, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.

Biden dijo que las partes siguen discrepando sobre el destino de los recortes. “No creo que toda la carga deba recaer en los estadounidenses de clase media y trabajadora”, sostuvo ante periodistas.

McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, dijo a periodistas este jueves por la noche que las dos partes no han llegado a un acuerdo. “Sabíamos que no sería fácil”, destacó.

El Departamento del Tesoro ha advertido que el Gobierno federal podría quedarse sin dinero para cubrir todas sus obligaciones el 1 de junio, pero el jueves anunció planes para vender deuda por valor de 119,000 millones de dólares que se liquidará en esa fecha, lo que para algunos observadores del mercado sugiere que esa fecha no es un plazo inamovible.

“En el pasado han sugerido que no anunciarían subastas que no creyeran tener los medios para liquidar”, Gennadiy Goldberg, estratega senior de tipos de TD Securities en Nueva York. “Así que creo que es una nota positiva”.

Cualquier acuerdo tendrá que ser aprobado por la Cámara, controlada por los republicanos, y el Senado, con mayoría demócrata. Eso podría ser complicado, ya que algunos republicanos del ala derecha y muchos demócratas liberales se mostraron molestos ante la perspectiva de un compromiso.

“No creo que todo el mundo vaya a estar contento al final del día. Así funciona ahora el sistema”, dijo McCarthy, que ejerce como presidente de la Cámara de Representantes. Su oficina no respondió a una petición de comentarios sobre el posible acuerdo con Biden.

La Cámara de Representantes levantó la sesión el jueves por la tarde para tomarse un descanso de una semana, y el Senado no está reunido. Se ha dicho a los legisladores que estén preparados para volver a votar si se llega a un acuerdo.

Lineamientos generales

El acuerdo sólo establecería las líneas generales del gasto, dejando a los legisladores la tarea de rellenar los espacios en blanco en las próximas semanas y meses. Se especificaría la cantidad total de gasto militar, que sería un punto de fricción clave en las conversaciones, según una fuente.

Según el legislador demócrata Mark Takano, Biden se ha resistido a las propuestas republicanas de endurecer los requisitos laborales para los programas de lucha contra la pobreza y relajar las normas de perforación petrolífera y de gas.

El congresista Kevin Hern, que lidera el poderoso Comité de Estudios Republicanos, dijo a Reuters que es probable que haya un acuerdo el viernes por la tarde.

Un impago podría hacer tambalearse los mercados financieros mundiales y empujar a Estados Unidos a la recesión.

La agencia de calificación crediticia DBRS Morningstar puso el jueves a Estados Unidos en revisión para una posible rebaja, haciéndose eco de advertencias similares de Fitch, Moody’s y Scope Ratings. Otra agencia, S&P Global, rebajó la calificación de la deuda estadounidense tras una situación similar en 2011.

El enfrentamiento, que ha durado meses, ha asustado a Wall Street, lastrando las acciones y encareciendo el costo del endeudamiento del país.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que la preocupación por el techo de deuda había elevado el costo de los intereses del Gobierno en 80 millones de dólares hasta la fecha.

Los legisladores necesitan regularmente elevar el límite de deuda autoimpuesto para cubrir el costo del gasto y los recortes fiscales que ya han aprobado.

Los legisladores de la Cámara de Representantes tendrán tres días para leer cualquier proyecto de ley sobre el techo de deuda antes de tener que votarlo. En el Senado, el republicano Mike Lee dijo que bloquearía una votación rápida si no le gusta el acuerdo, lo que podría retrasar la acción durante días.

