México está aprovechando menos del 10% del nearshoring, alertan especialistas

México está desaprovechando la relocalización de las industrias internacionales en la región de América del Norte, proceso conocido como nearshoring, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En conferencia de prensa, la directiva comentó que México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo se está beneficiando de un porcentaje menor al 10% del total de inversión que la relocalización ofrece para el país.

“Estamos aprovechando menos del 10% del nearshoring, creemos que esta oportunidad no es eterna y podría durar sólo los próximos 4 o 5 cinco años”, aseguró Siller.

De acuerdo con la especialista, existen algunos factores que están influyendo en que las grandes empresas extranjeras decidan abstenerse de invertir en México, entre ellos se encuentran, la incertidumbre sobre la política económica interna, la falta de paquetes de “recibimiento” para las compañías, la falta de infraestructura y la incertidumbre de distribución de agua y energía para que las empresas no sufran de paros en sus operaciones.

“No tenemos que andar regalando incentivos fiscales, creo que con promocionar tantito a México y con que no falte energía eléctrica y agua, con eso podríamos aprovechar el doble del nearshoring”, consideró Siller.

La economista añadió que, en caso de mejorar las condiciones, México podría recibir entre 55 y 60 mil millones de dólares en Inversión Extranjera directa (IED).

“Sería un muy buen avance. Si aprovechamos la oportunidad del nearshoring, inclusive, la informalidad podría bajar del 45%”, aseguró.

En 2023, de acuerdo con la Secretaría de Economía, se recibió una IED de 36 mil millones de dólares, lo que significó un aumento de 2.2% anual, según las cifras preliminares de la institución.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Rogelio Ramírez de la O, en este 2024 podría romperse un récord de IED. Tan sólo en el primer trimestre del año, se informó que existen 93 anuncios de inversión en México, que equivalen a un total de 36,153 millones de dólares, dichos anuncios provienen de la Iniciativa Privada (IP).

Economía detalló que el top tres de países con mayor cantidad de anuncios es: Estados Unidos, con el 54% del total; Alemania, con el 15% y Argentina 12% de los 36 mil mdd. Entre los sectores que más aún inicios registraron se encuentra la manufactura, con el 54% del total; transporte, medios masivos y comercio, con el 14%; energía, con el 3%; mientras que las entidades federativas que mayores anuncios obtuvieron fueron Querétaro, con 16% del total; Estado de México con el 13%, Nuevo León con el 10%; Sinaloa con 5% y Coahuila con un 4%.

No obstante, Gabriela Siller comentó que los anuncios de inversión no representan mayor crecimiento hasta que no se cumplan.

“Hasta que no se coloqué la primera piedra no aportan al crecimiento de la inversión en México”, dijo.

Por otro lado, Siller mencionó que la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría afectar a México en términos de nearshoring, ya que, explicó, el republicano podría lanzar incentivos fiscales a las empresas para que se relocalicen en territorio estadounidense y no en el mexicano.

El salvavidas para México

De acuerdo con la directiva, el nearshoring podría ser “el salvavidas” de la economía mexicana si se aprovecha de buena forma, especialmente porque, aseguró, la economía nacional se encuentra en un periodo de desaceleración.

Para este 2024, el banco estima un Producto Interno (PIB) de 1.6%; no obstante, en caso de que se aproveché mejor la relocalización de industrias, éste podría ascender hasta un 2.2%, tasa esperada por la SHCP.

Sin embargo, para lograr este cometido, “Hacienda tendría que gastar más y más eficiente”, añadió Siller, ya que existe un déficit presupuestario equivalente al 5% del PIB, de acuerdo con la directora.

“Si el déficit supera el 5% dejaría problemas para la próxima administración presidencial, si se endeudan más generaría más presiones inflacionarias y un menor crecimiento económico”, comentó.

Explicó que, en caso de que este 2024 el PIB cierre en 1.6%, el promedio del PIB durante el gobierno de Andrés Manuel, sería de 5.8%, el menor desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

“Estimamos que para 2025 se recorte el gasto gubernamental y exista una reforma fiscal. La próxima administración presidencial tendrá que hacer algo, va a sufrir el crecimiento económico, la economía crecería 0.8%, podría haber una ligera recesión y serían dos administraciones consecutivas que inician con una leve recesión”, comentó la directiva.

“México podría estar en una estanflación. Pone en riesgo al futuro porque se hablaría de una recesión sexenal, esto podría profundizar para dentro de seis años y se generaría una recesión más elevada”, añadió.

Gabriela explicó que sus estimaciones se basan en que el consumo interno muestra datos desfavorables, y que llama la atención “porque es un año de elecciones”.

“Vemos el consumo a la bajo, el principal motor del PIB”, dijo.

“Cada vez los consumidores son más dependientes de las transferencias del gobierno y de las remesas”, aseguró Gabriella Siller.

Añadió que la masa salarial ha crecido pero va desacelerando, y que los incrementos son marginales, así como la creación de empleo también ha desacelerado. “Aún vemos los problemas de la alta informalidad”, aseguró.

Respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor, comentó que “es inusual” el crecimiento de la inflación general en abril. De acuerdo con datos del Inegi, en la primera quincena del cuarto mes del año, el INPC repuntó a 4.63% anual.

“Podríamos cerrar 2024 con una tasa inflacionaria de 4.65%, pasando por una inflacion superior a 5% en julio de este año. Banco de México tiene que ser cauteloso con los recortes de la tasa de interés de referencia”, aseguró.

“Las presiones inflacionarias elevan la probabilidad de que banxico no recorte su tasa, Jesús López, subdirector de Análisis Económico de la institución.

LEE:

La crisis de agua provocaría que el nearshoring migre al sur del país: GBM

Poco texto y gran información en nuestro X (antes Twitter), ¡síguenos!