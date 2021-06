Bitcoin, ¿el dinero del futuro?

*Este artículo no pretende ser un consejo o recomendación de inversión, es el punto de vista personal del autor

Bitcoin es probablemente uno de los temas más controversiales de los últimos años dentro de la industria financiera, ya que polariza opiniones y genera mucha polémica. Esto es de esperarse, ya que el Bitcoin ataca uno de los vectores más profundos de nuestra esencia como seres humanos: nuestras creencias.

Por eso es importante, al hablar de temas sensibles como el dinero, comenzar por entender las bases. Después de esto, se pueden construir las ideas que sostienen conceptos tan revolucionarios como el Bitcoin.

El dinero, aspecto fundamental para la vida diaria tiene tres propiedades esenciales:

Resguardo de valor

Medio de intercambio

Unidad contable

Por ende, cualquier concepto que cumpla con estas características puede ser considerado dinero de alguna u otra forma. Basta con echar un vistazo a la historia para ver cómo ha sido representado por distintas tecnologías: desde el trueque, las conchas de mar, las monedas acuñadas, los metales preciosos, hasta el papel moneda.

Las características de algunos activos son mejores que otras, por lo que se utilizan para distintos fines en función de ellas. Por ejemplo, históricamente el oro ha sido un buen resguardo de valor, pero las divisas fiat tienden a perder mucho de su valor en el tiempo debido a su naturaleza inflacionaria: el dólar medido por su poder adquisitivo en el tiempo ha perdido más del 84% de su valor en los últimos 50 años; el peso mexicano, más del 95%.

Sin embargo, las divisas fiat suelen ser mejores medios de intercambio que el oro. Por esta razón, solemos ver el precio de productos y servicios en estos términos y no en relación con el oro o alguna otra forma de dinero. Lo mismo sucede con la característica de unidad contable: solemos tener cuentas medidas en pesos y dólares.

Pero eso no hace que el oro deje de ser dinero, Por el contrario: el oro ha sido considerado dinero por miles de años y hoy sigue vigente. Tanto, que las reservas probadas de oro a nivel global valen más de nueve billones de dólares.

Ya lo decía el famoso banquero JP Morgan, uno de los pioneros del sistema financiero actual, hace más de 100 años: “El oro es dinero; todo lo demás, es crédito”.

Tiene razón, la escasez es lo que hace que el oro sea un gran resguardo de valor. En contraste, las divisas fiat no tienen esta propiedad, por lo que tienden a perder valor en el tiempo.

Una vez que cubrimos la historia del dinero y entendimos sus características principales, podemos regresar al tema central: el Bitcoin.

El Bitcoin es un activo digital creado en 2009 por un personaje seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, quien a través de su famoso whitepaper introdujo este novedoso concepto cuyas características principales son las siguientes:

Global/No soberano. El Bitcoin no lo emite ningún gobierno y por naturaleza no está sujeto a jurisdicción alguna. En este sentido, se asemeja mucho al oro ya que es un activo de circulación global y no está sujeto a la manipulación de ningún gobierno o banco central, como ha ocurrido de manera trágica en Venezuela y Argentina. Ambos países han visto sus divisas devaluarse de manera estrepitosa, llevándose consigo los patrimonios de sus ciudadanos.

Con un límite de monedas creadas a través del tiempo. Al igual que el oro, el Bitcoin tiene un límite en las monedas que van a ser emitidas, característica que lo vuelve un buen resguardo de valor en el tiempo. Este límite es de 21 millones, y actualmente hay 18 millones. La curva de emisión de nuevos Bitcoins tiende a ser deflacionaria.

Resistente a la censura. Ningún gobierno, banco o jurisdicción puede de manera unilateral “congelar” tus activos o tu patrimonio. Tampoco puede decirte en qué medida puedes o no disponer de ellos, como ocurre de manera relativamente común de nuevo en Venezuela o Argentina, o incluso ocurrió en países europeos en crisis, como el caso de Grecia hace un par de años.

Descentralizada. No necesitas un ente central para transaccionar con Bitcoin. Cuando haces un pago con una tarjeta de crédito, estas usando a múltiples intermediarios que se aseguren de llevar a cabo esa transacción, debitar el saldo de tu cuenta y depositarlo en la del comercio, por ejemplo. En estas transacciones pueden participar bancos o medios de pago como Visa o Mastercard. Estos evidentemente conllevan costos que hacen que se pierda valor en la transacción o que esta sea más cara.

Peer to peer. Esta cualidad viene directamente relacionada con la anterior. La tecnología blockchain permite hacer transacciones de persona a persona (peer to peer), lo cual reduce mucho el costo de las transacciones y lo hace muy eficiente.

La adopción que ha tenido Bitcoin en los últimos años es impresionante: se estima que hay más de 67 millones de personas que ya tienen Bitcoins, 30 millones tan solo en Estados Unidos, lo cual equivale al 11% de la población total de aquel país. Que en EE.UU. existan aplicaciones y plataformas como como Coinbase, Robinhood y Square Cash sin duda han ayudado a esta cifra. En México, Bitso tiene ya más de un millón de cuentas y la cifra continúa creciendo de manera exponencial.

La gran mayoría de los nuevos usuarios son gente joven de menos de 35 años. Esto también es muy relevante, ya que ellos no parecen respetar mucho el estatus que el oro, que tiene más de 2,700 de antigüedad usándose como resguardo de valor, ha gozado. Para esta población, el nuevo oro es el Bitcoin. Como bien dice el dicho: “la innovación sucede una muerte a la vez”.

De manera inevitable, las generaciones mayores terminarán dejando este mundo y los jóvenes tomarán el liderazgo, probablemente trayendo consigo estas nuevas creencias colectivas. Al final del día, eso es lo que es el dinero.

Múltiples inversionistas ya han anunciado públicamente que invierten en este activo, siendo probablemente Paul Tudor Jones el más famoso. Inclusive los fondos de universidades como Harvard y Princeton ya han invertido parte de sus recursos en esta criptomoneda. Parecería que la adopción y la realización del potencial de este activo digital es cada vez mayor.

Otro tema importante a considerar es la reciente política monetaria expansiva de las naciones desarrolladas, principalmente Estados Unidos. Este país ha puesto en circulación billones de dólares devaluando de cierta manera su divisa y haciendo más atractivas opciones de resguardo de valor como el Bitcoin y el oro.

Comprar Bitcoins, es algo relativamente sencillo. En México hay muy buenas opciones como Bitso. A título personal debo confesar que formo parte de esa población joven apasionada en el tema, me dedico profesionalmente a la innovación y la tecnología; creo con firmeza en los mercados como mecanismo de intercambio de valores, productos y servicios; y siempre he tenido una mentalidad muy liberal y un tanto rebelde lo que me hace muy afín con la propuesta de valor que ofrece el Bitcoin.

Pero más allá de idiosincrasias, la discusión más relevante es poder asignar la probabilidad de adopción de esta tecnología como un potencial “dinero del futuro”. Esto es lo que verdaderamente importa, sobre todo cuando se trata de proyectar el impacto que este cambio pueda tener en la vida de todos los seres humanos.

Para finalizar, una pequeña reflexión: ¿qué probabilidad le asignas a que Bitcoin pueda reemplazar al oro? ¿Qué probabilidad le asignas a que pueda reemplazar al dinero como lo conocemos actualmente? Si tu respuesta a estas preguntas es que la posibilidad existe, tal vez deberías de considerar tener algo de exposición en tu portafolio patrimonial.

El futuro del dinero podría ya estar aquí.

Javier Martínez Morodo es un apasionado de las finanzas, las inversiones y la tecnología. Se ha desarrollado en múltiples puestos directivos en las mayores empresas financieras del país, actualmente es Chief Growth Officer en Bitso, uno de los “unicornios” mexicanos. Es socio fundador de GOAT Capital y se le considera un referente del sector fintech.

