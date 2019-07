El 25 de julio se cumple un año de la entrada en operación de la segunda bolsa de valores en México, en este lapso la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) logró hacerse de un 10% de participación de mercado (un índice alto comparado con otros mercados donde operan dos bolsas) y 40 emisiones de nueva deuda, sin embargo, su directora María Ariza, afirma que este es apenas el principio.

“Tenemos un reto importante de coyuntura, tenemos que ir construyendo las relaciones con las casas de bolsa, ganarnos su confianza, caminar con ellas en el proyecto de inclusión bursátil. Hay muchas casas de bolsa que veían esto como una inversión que no sabían si tendría frutos y una de las motivaciones que tenemos es que nos hemos ganado esa confianza”, indica.

Ariza explica que hoy todas las casas de bolsa del país ya operan en la plataforma de BIVA. El primer aniversario de la plaza bursátil se celebra también con el estímulo de 10% menos a los impuestos que se cobran a primeras emisiones, obtenido el pasado 8 de enero y con la puesta en marcha de un programa de educación financiera que permitirá a los jóvenes acercarse al mercado de valores como una opción de ahorro e inversión.

“La bolsa no es una cosa para cascar, este es un vehículo de inversión de largo plazo donde tú hoy puedes ir invirtiendo tus ahorros para que en 15 o 20 años tengas rendimientos por arriba de cualquier activo. Es un vehículo de inversión y ahorro , tenemos que ayudarle a México a saber ahorrar. Hay una cuenta pendiente muy importante en el tema de ahorro en México, la bolsa no es un juego de arriesgar o de perder, ni de ser millonario en corto”, afirma.

El programa se denomina Instituto BIVA y en los próximos meses se echará a andar en conjunto con cinco universidades a nivel nacional, de las cuáles no todas serán privadas.

“La bolsa no es elitista, si sólo me concentro a hablarle a las cúpulas me pierdo una oportunidad de oro. Hay que lograr que sea más evidente que las oportunidades de inversión ya ocurren para alguien más, hay que estar cerca de la gente y llevarles las empresas, explicarles que no deben quedarse fuera”, dice Ariza.

Un entorno complicado

En sus inicios, BIVA buscaba atraer a empresas medianas para cotizar en la bolsa. María Ariza explica que la mayoría de las primeras 40 emisiones corresponden a empresas que recién son públicas; sin embargo, todavía no llega la primera Oferta Pública Inicial de acciones.

“Necesita haber un ambiente de certidumbre de inversión, atractividad, interés por parte de los inversionistas por invertir en el mercado y creer que la empresa tendrá condiciones para tener crecimiento. Cuando hay incertidumbre, el inversionista dice que prefiere alocar el capital en otros activos que no tengan tanto riesgo. Tenemos que lograr que haya una historia maravillosa de la empresa y certidumbre de país, estado de derecho, crecimiento, todos los factores que contribuyen al ambiente de inversión. Hoy hay incertidumbre y , cuando la hay, los inversionistas se ponen expectantes”

Para BIVA, la salida a bolsa con deuda también es una señal favorable, porque, si bien no se emiten acciones, las empresas sí se vuelven públicas y experimentan la dinámica del mercado, lo que representa un paso adelante.

¿Qué se necesita para que exista una mayor certidumbre en la coyuntura política y económica? María Ariza considera que es necesario que las acciones del gobierno y las empresas reflejen que existe un trabajo conjunto en la misma dirección, además, señala que la viabilidad financiera de Pemex será una clave para la confianza, sobre todo en el terreno internacional.

“El proyecto de Pemex es fundamental para tener una perspectiva positiva de las calificadoras. Estamos en un momento muy delicado donde necesitamos que los inversionistas se sientan muy cómodos, yo confío en que nuestro secretario de hacienda tiene capacidades y experiencia para tomar decisiones que ayuden a generar las condiciones para Pemex y el soberano, creo que es una persona preparada y confío que las condiciones se van a dar, hay que cerrar filas y ver cómo apoyamos al gobierno y mejoramos las condiciones. El país se construye entre todos”, afirma.

