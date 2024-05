Boletos para la pelea Mike Tyson vs. Jake Paul superan los 60,000 dólares en reventa

Las entradas para el muy esperado regreso de Mike Tyson al boxeo contra el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul aumentaron a más de 60,000 dólares en el mercado secundario, o reventa, para asientos junto al ring, y los promotores ofrecen un enorme paquete VIP de 2 millones de dólares (mdd) para la pelea del 20 de julio.

El sitio de mercado secundario de venta de boletos TicketiQ enumera el asiento más barato disponible a 144 dólares, llegando hasta casi 61,000 dólares para un asiento de primera fila, mientras que TickPick enumera el más caro a poco más de 60,000 dólares con un precio inicial de 142 dólares.

Los boletos más baratos disponibles en el mercado secundario a través de Gametime cuestan 156 dólares para asientos del nivel superior, subiendo hasta 9,038 dólares.

Las entradas para las últimas filas del estadio AT&T en Arlington, Texas, alejarán un poco a los fanáticos de la acción: el estadio sirve como campo local de los Dallas Cowboys y tiene una capacidad de 80,000 personas para partidos de futbol americano o hasta 100,000 si se reconfigura para tener espacio para estar de pie.

Para los fanáticos que buscan apostar todo por la pelea, la compañía de promoción Most Valuable Promotions anunció que lanzará un paquete de 2 mdd que llama MVP Owner’s Experience, que incluye dos asientos en la plataforma del ring, cuatro asientos en el piso de primera fila y cuatro de segunda fila, además de escolta de seguridad, una sesión de fotos en el vestuario, guantes firmados por ambos boxeadores, acceso previo a la pelea y dos noches en una suite penthouse con cuatro habitaciones de hotel adicionales.

Los boletos para la pelea en el sitio web de MVP saldrán a la venta el 16 de mayo, aunque el promotor ya ha visto a más de 120,000 fanáticos registrarse para el acceso de preventa.

A partir de esta semana, Paul es el favorito para ganar la pelea, con una línea de dinero de -178, según FanDuel, lo que le otorga al ganador un pago de 15.62 dólares en una apuesta de 10 dólares a que Paul gane. La línea de dinero para Tyson es +138, lo que proporciona un pago de 23.80 dólares por una apuesta de 10 dólares.

GET READY. Jake Paul, Mike Tyson, Katie Taylor, and Amanda Serrano will meet face-to-face for two kick-off press conferences on May 13 in New York City and May 16 in Arlington, Texas.



Both conferences will stream live right here and on Netflix and MVP’s Youtube channels 🥊… pic.twitter.com/K6ITHOmZpc