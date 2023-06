IA, el super poder que transforma cómo los desarrolladores construyen software más eficiente

Juan Mármol cuenta que cuando era niño, su padre le regaló una serie de libros. Poco imaginaba en ese entonces lo mucho que ese gesto cambiaría su vida, pues lo introdujo a un concepto que a la fecha sigue apasionándole: Inteligencia Artificial (IA). Años más tarde, se graduaría de ingeniería en computación, haciendo de lo digital uno de los pilares de su día a día.

Sin embargo, el de Mármol, Científico de Datos, no es un caso aislado. En las dos últimas décadas, el interés por áreas de estudio relacionadas con tecnología se ha incrementado significativamente. De acuerdo con el INEGI, si bien en México en el 2000 se reportaron alrededor de 58,138 graduados de estas áreas académicas, 20 años más tarde ya se calculaba una población de casi 976 mil personas formadas en computación e informática.

Este boom de lo digital también ha generado una demanda sin precedentes de talento especializado: tan sólo para este año, el listado The top ten in-demand tech jobs to apply for in 2023 de la consultora Hays establece a los desarrolladores, ingenieros y analistas entre los especialistas más buscados por los empleadores a nivel global.

Con más de 25 años de experiencia en la industria, Mármol ha llevado esto más allá, aprovechando sus bases de ingeniería y programación para formarse como científico de datos, puesto que hoy ejerce como científico de datos en jefe en Business Data Evolution, socio de negocio de Microsoft.

“La tecnología tiene la capacidad de cambiar al mundo, lo hemos experimentado de primera mano en los últimos años. Por eso veo en la ciencia de datos un paso fundamental en mi carrera, porque ofrece la intersección de todo lo que he aprendido: matemáticas, estadística, desarrollo de software y gestión de datos; es una especialidad que pone a la información al centro y nos ayuda a llegar al fondo de las problemáticas, estudiar sus causas e incluso predecir posibles resultados”, explicó Mármol.

De cara a entornos cada vez más conectados y digitales, el rol de Juan Mármol lo convierte en uno de los profesionales más deseados del sector empresarial: ayudando a los negocios a estructurar el universo de información a su alrededor y darle sentido, convirtiendo los datos en decisiones inteligentes y estrategias. Además, lo pone un paso más cerca de lo que siempre soñó: IA.

Si bien pareciera que la IA es algo completamente nuevo y desconocido, la realidad es que 77% de las personas ya emplea al menos un producto o servicio impulsado por IA, revela el estudio What Consumers Really Think About AI, de PEGA Systems.

Para los desarrolladores, las capacidades de aprendizaje automático tienen múltiples aplicaciones, utilizando justamente ese análisis contextual para generar respuestas personalizadas; de este modo, pueden usarlo para ordenar datos no estructurados, desplegar algoritmos inteligentes que optimicen la experiencia de los usuarios o, incluso, para obtener sugerencias a nivel código.

“Trabajar con IA puede ayudar a aliviar las altas cargas de trabajo, optimizando tiempos y mejorando el desempeño de los equipos de desarrollo. Lo que hace la IA es impresionante. Sin duda es un aliado clave, capaz de potencializar las capacidades humanas; por eso es importante trabajar con el socio tecnológico adecuado, empoderando a los profesionales a llevar el futuro del código más allá”, comentó Mármol.

Como parte de sus funciones en la consultora, Mármol ha experimentado de cerca las características y capacidades de Azure OpenAI Service, aprovechando el procesamiento de lenguaje natural para extraer información de documentos de gran complejidad y generalizar información de distintas fuentes. Otras soluciones, optimizadas para trabajar con servicios de IA, como Azure Machine Learning, son empleadas para correr un gran volumen de pruebas y algoritmos de manera rápida y eficiente.

En uno de sus proyectos más recientes, Mármol ha trabajado dentro de Business Data Evolution en la recopilación, homologación y análisis de textos jurídicos, empleando IA para automatizar procesos, mejorando la exactitud de respuestas en un 93%. Esto es un ejemplo de cómo las organizaciones pueden aprovechar el capital de los datos para obtener insights de valor, y la tecnología de Microsoft para hacerlo de manera más ágil, eficiente y precisa.

“La IA tiene muchas ventajas y posibilidades. Microsoft ha conseguido democratizarla y eso ha permitido que mucha gente la use y, en el futuro, más personas van a tener acceso a sus beneficios. Son herramientas que te dan superpoderes, puedes hacer muchas cosas que antes no hacías y tenemos que montarnos en esta tendencia porque si no, quedaremos obsoletos”, finalizó.