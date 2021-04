“Los servicios digitales de VTEX impulsaron nuestras ventas online”: Samsung México

Pensar en Samsung es pensar en innovación tecnológica, vanguardia y compromiso por el diseño de futuro a través de múltiples desarrollos y productos.

Bajo una filosofía donde el cambio es la única constante, Samsung se posiciona como la quinta firma más valiosa del mundo, de acuerdo con el ranking Interbrand Best Global Brands 2020. Por esta razón, la tecnológica surcoreana mantiene su misión para desarrollar actualizaciones y mejoras en sus procesos y canales de venta.

En este sentido, Daniel Cortés, Business Innovation Manager de Samsung Electronics México, explica cómo la firma fabricante de televisiones y teléfonos más grande a nivel mundial trabaja en la transformación de sus canales de comercio electrónico dirigidos al mercado mexicano, en pos de fortalecer su estrategia y evolución digital.

“Para Samsung, México representa la segunda economía más importante en Latinoamérica, por eso es prioridad tener un canal de comercio electrónico B2C (Business to Consumer) que ofrezca productos y servicios al cliente final mediante una gran experiencia de compra. Con la ayuda y expertise de los servicios digitales de VTEX, en Samsung hemos podido potenciar nuestro negocio en corto plazo al implementar de manera ágil las mejoras que la tienda web necesitaba”, afirma el directivo.

De acuerdo con la experiencia de Samsung, la pandemia impulsó las ventas omnicanal con tiempos de carga cada vez más cortos, y agregó valor al Back-End de las plataformas digitales, gracias a que la información sobre las tendencias de consumo sirve como un importante propulsor para ofrecer experiencias de usuario mucho más satisfactorias, tanto para el usuario final como para los colaboradores de la empresa, teniendo impactos positivos para diversas áreas de la empresa.

“Durante el 2020 tuvimos más de 45,000 nuevos clientes, además de un crecimiento de 30% en transacciones, en comparación con 2019. En ese mismo periodo, el número de compras promedio aumentó 29%”, detalla Cortés, Business Innovation Manager de Samsung México.

Uno de los mensajes principales de Samsung es que la transformación digital en sus canales de venta está motivada por la pasión por la excelencia y voluntad por tener los mejores servicios del mercado.

A este objetivo se suman diferentes proyectos impulsados por los servicios digitales de VTEX, ejemplo de ello es la migración de la página B2B y de la página B2E (plataforma interna para empleados), las cuales son usadas por las empresas para mantener una relación comercial de forma interna con sus trabajadores y, en el caso de Samsung, también con socios comerciales.

“En dos meses concretamos la migración de las páginas de empleados que existían a la plataforma VTEX, ahora cada empresa con la que tenemos relación -además de todos nuestros trabajadores- tendrán acceso a una página exclusiva por medio de un usuario y contraseña. Esto nos dará mayor eficiencia y optimización de recursos administrativos, ayudándonos a hacer más grande el negocio”, señala Daniel Cortés.

Asimismo, el directivo asegura que el ecosistema digital de VTEX ha otorgado a Samsung México la facilidad para integrar diversos aliados, lo que permite olvidarse de la infraestructura tecnológica que necesita el comercio electrónico y centrarse en el negocio.

“La flexibilidad y el acompañamiento que tiene la plataforma es una gran ventaja. Actualmente estamos integrando una herramienta de análisis de riesgo y prevención de fraude, uno de los requerimientos era tener certificación con VTEX, así que se trabajaron los procesos, conexiones, sistemas y flujo. Esto se traduce en tiempo extra para evaluar más proveedores como pasarelas de pago y activarlos más rápido”.

Por su parte, Santiago Naranjo, presidente de VTEX Latinoamérica, asegura que ser un aliado de Samsung resulta tan enriquecedor como retador:

“Entre Samsung y VTEX hay muchas similitudes: ambos ‘pensamos fuera de la caja’, siempre con productos innovadores y desarrollando herramientas que se ajusten a las necesidades y tiempos de nuestros clientes. Para nosotros, decir sí a cada idea y estrategia nos permite continuar por el camino de la disrupción que nos enorgullece”, agrega Naranjo.

Sin embargo, para migrar con éxito hacia la transformación digital, Daniel Cortés afirma que se necesita más que sólo un líder y una intención. El directivo recomienda las siguientes capacidades:

Alineación: el área directiva y el resto del equipo deben estar sincronizados para involucrarse en el canal de comercio electrónico.

Cultura de innovación: estar al tanto de las tendencias en la industria y de los hábitos de consumo. Samsung invierte 11% de los ingresos globales para I+D, con la finalidad de estar siempre un paso adelante en demandas de mercado.

Capacitación y perfeccionamiento: preparar de manera regular al talento y colaboradores para elevar competencias técnicas e interpersonales conocidas como soft skills y hard skills . Además, conocer las estrategias de otras empresas en el sector, para mejorar los procesos internos y redefinir metas.

Para Samsung Electronics, VTEX es el aliado en servicios digitales que, con la infraestructura adecuada ha asistido la adaptación digital de la firma tecnológica, adaptándose a la cultura: Do what you can’t, misma que no sólo enriquece a los consumidores sino a la fuerza laboral.

Lee también: Historia de éxito: Clōe y VTEX, al frente del posicionamiento digital