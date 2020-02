Brexit done: Reino Unido ya es independiente de la Unión Europea

Es oficial. El Brexit se cumplió y Reino Unido dejó ya la Unión Europea.

Atrás quedó casi medio siglo de cooperación estrecha, con un Brexit considerado como una victoria para los euroescépticos y que representa un duro golpe para la integración europea después de la Segunda Guerra Mundial.

En Bruselas, la sede de la UE y el Parlamento Europeo retiraron las banderas británicas y, en sentido inverso, las oficinas británicas quitaron las banderas europeas.

UK flag has been removed from the European Council. #brexit pic.twitter.com/gpOtmHA3qU

— Georg von Harrach (@georgvh) January 31, 2020