Cada quien es responsable de sus actos, dice AMLO sobre división de Morena en el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “cada quien es responsable de sus actos” al hablar sobre la división al interior de la bancada de Morena en el Senado.

“Cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia”, dijo el mandatario en su conferencia “mañanera” de este viernes.

El mandatario federal aseguró que no interviene en las decisiones ni en las disputas que tengan otros Poderes ni en su propio partido, Morena, pues aseveró que respeta la autonomía es estos organismos. Ello, porque en el Senado, los legisladores tuvieron conflictos para elegir a su presidente de la Mesa Directiva.

“Yo no intervengo en asuntos de otros Poderes ni siquiera en cuestiones relacionadas ni disputas en la organización a la que pertenezco. Yo no me meto en eso. (…) Incluso me importa decirles que cuando iba a tomar posesión a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial, como en todo el gobierno, teníamos que llevar cambio como lo hacemos en el Poder Ejecutivo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre un posible acuerdo entre Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y los senadores de la oposición para que no pasen las reformas a leyes secundarias para que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) opere administrativamente a la Guardia Nacional, López Obrador aseguró no creerlo.

“No lo creo, porque un legislador con vocación democrática o sin vocación puede ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque no son tiempos de la borregada. Cada quien es dueño de su criterio. No creo y si lo hizo, no creo que le hagan caso los senadores en general. No hablo solo de Morena”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

