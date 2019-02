Por Carolina G. Nombela | Forbes España

De entre todas las bebidas con cafeína consumidas en horario laboral, sin duda el café es la más popular y la preferida por la mayoría de la población. Su capacidad para mantenernos más despiertos y atentos a nuestro trabajo ha hecho del café, además de una bebida deliciosa en cualquier época del año, el aliado perfecto para combatir el sueño durante las horas de trabajo.

Eso sí, es importante no abusar de su consumo, ya que la cafeína puede crear adicción y favorecer el aumento de peso. La parte buena es que además de mejorar el rendimiento y la productividad el café es una bebida antioxidante.

En conclusión, sacar un hueco entre tarea y tarea durante tu jornada laboral para tomar un café con los compañeros, además de favorecer los lazos sociales tiene otras muchas ventajas y te contamos cuáles son:

Mejora el rendimiento mental

Seguro que más de una vez, por no decir todas las mañanas, has sentido la necesidad de tomarte un café que consiga combatir a Morfeo y que te ponga a funcionar. Bien, pues de eso se trata. La cafeína te ayuda a mantenerte más despierto y activo y por lo tanto a aumentar el rendimiento mental. Pero ojo, no la misma cantidad de cafeína afecta a todas las personas de la misma manera, sino que depende de diferentes factores como la edad, el peso, la calidad del sueño o la tolerancia a la cafeína.

Mayor capacidad de tomar decisiones

La determinación es una capacidad que se va agotando en el día a la misma velocidad que la energía, por lo que tomar decisiones importantes cuando nos encontramos mentalmente agotados o bajo una situación de presión, ni es recomendable ni es productivo. El café ayudará a mantenerte despierto y mejorar esa capacidad de tomar decisiones.

Aumenta la velocidad de aprendizaje

Según algunos estudios, consumir 200 mg. de cafeína ayuda a identificar textos más rápidamente, por lo que tomar una cantidad moderada de café te ayudará a ser más productivo y ágil mentalmente.

Mejorar el estado de alerta

Al mantenerte más despierto, la cafeína aumenta la retentiva, la energía y el estado de alerta en periodos cortos, por lo que consumir una cantidad determinada de café diario te ayudará a aumentar tus capacidades mentales y tu productividad.

