Cambio climático acelerará creación de carne de laboratorio en México, afirma experta

La creación de carne en laboratorios será posible en México a largo plazo, cuando las condiciones climáticas hagan urgente la inversión y la política pública para este tipo de tecnologías, afirmó María Salud Rubio, académica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si no traemos más gente que sean expertos en esta área, queda mucho (tiempo) para que México pueda producir algo así, eso no va a pasar si no hay una inversión brutal y una unión de grupos de trabajo”, dijo la especialista tras su participación en el Congreso Internacional de la Carne 2024 que se desarrolla en Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste de México).

Rubio aseguró que en países como Singapur e Israel desarrollaron esta tecnología y comercializan carne creada en laboratorio desde 2021 y el año pasado fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

En Argentina y Brasil, hay compañías que están invirtiendo en el “diseño” de carne, mientras en México, una empresa logró crear carne a partir de proteína vegetal que está siendo comercializada y está en espera de inversión privada para comenzar a experimentar con proteína de res, explicó.

Para 2050, la carne de laboratorio podría ser una realidad en México

Esta tecnología puede ser una alternativa para una probable escasez de alimentos derivada de la crisis del agua y el alza de las temperaturas previstas para las siguientes dos décadas como resultado del calentamiento global, enfatizó.

“Se dice que para 2050 o 2060 puede llegar a ocupar entre el 8 y el 10% del mercado este tipo de producto, antes no, la gente lo tomará porque aparte podemos diseñar un montón de sabores, de texturas, un montón de cosas se podrán hacer, pero todavía no estamos ahí”, expresó.

La carne cultivada en laboratorio es desarrollada a partir del cultivo celular de una membrana que cubre la masa muscular de reses, pollo o cerdos que pueden ser reproducidas mediante técnicas de biología molecular y genética, que requieren de recursos especializados.

La edición 14 del Congreso Internacional de la Carne 2024 es realizada el 25 y 26 de abril en la ciudad de Guadalajara con la participación de 306 empresas, ganaderos, productores de carne, fabricantes y distribuidores de maquinaria y empaque, además de otras instancias que participan en la cadena de producción de la carne.

Con información de EFE

