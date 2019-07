Cambios en el Coneval fueron para sacar al modelo neoliberal, aclara AMLO

Ante la especulación de que desaparecería al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de realizar las mediciones de la pobreza en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que se tengan tal intención y explicó que la salida de su director Gonzalo Hernández Licona se debió a que esa institución necesitaba una renovación y a que el ahora exfuncionario “tiene una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno”.

Durante su conferencia “mañanera”, el mandatario mencionó que Hernández Licona “es de una corriente de pensamiento más cercana al neoliberalismo” y que era de una escuela que es la que proveía a todos los funcionarios del gobierno, y si bien dijo que “no se trata de un asunto ideológico”, recordó que ese modelo económico resultó ser un “terrible fracaso para el país” y por eso se decisión abandonar la aplicación de esa política.

Sobre los rumores de que eliminaría al Coneval, explicó que esa versión obedece a un mal manejo informativo, ya que un medio de comunicación señaló que el gasto de ese Consejo era excesivo y si por tanto se buscaría que fuera mejor que el Inegi elaborara el reporte de pobreza. En ese sentido, aclaró, se dijo que era una opción que ese Instituto llevara a cabo la medición, mas no que dejaría de hacer la misma.

“La otra opción, por la que se optó, es que siga el Coneval, pero con un plan de austeridad”, apuntó. También señalo que tras la salida de Hernández Licona, su relevo será José Nabor Cruz, un investigador del mismo organismo, y que sólo se hará un ajuste para “que haya austeridad”.

También explicó que el Coneval, dirigido desde hace 13 años por Hernández Licona, pertenece a esa “escuela de pensamiento neoliberal” y que en el caso de la atención a la pobreza “no tiene siquiera la cercanía con el pueblo”, todo lo que tenía para evaluar eran datos que se generan en otras instituciones con los mismos parámetros

EL fin de semana se dio a conocer la renuncia de Hernández Licona de la dirección del Coneval, posteriormente hubo un intercambio de señalamientos sobre su sueldo, ya que en un evento en Veracruz, el presidente dijo que el exfuncionario tenía un salario de 220,000 pesos mensuales, pero este domingo, el exdirector dijo que su paga mensual bruta, según datos del portal Nómina Transparente, era de 132,312.98 pesos.

“No estamos de acuerdo con estos organismos que fueron creando en el periodo neoliberal para simular que les preocupaba la pobreza, mientras que tras lanzar estas cortinas de humo estaban saqueando al país (…) no había una vinculación con la gente, no tienen comunicación con el pueblo, no conocen siquiera las comunidades”, dijo el mandatario.

