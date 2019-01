Caos por desabasto de gasolina acapara las redes sociales

El caos desatado por reportes de desabasto de gasolina en la Ciudad de México y al menos seis estados del país acaparó las redes sociales.

Durante la noche del 8 de enero de 2019, las tres principales tendencias a nivel nacional en Twitter fueron sobre el combustible: #NoHayGasolina, #NoMásHuachicoleo y #DesabastoDeCombustible.

Miles de usuarios difundieron el cierre de estaciones y largas filas de automóviles a través de imágenes y videos en múltiples puntos de la entidad que gobierna Claudia Sheinbaum.

Incluso empresas como Repsol y G500 han admitido el cierre de estaciones y la suspensión intermitente de operaciones en gasolineras de la capital mexicana.

Que horror!!!! La gasolinera de la caseta de Interlomas esta colapsada!!! La de Huixquilucan ya no hay!!! Esto es lo único que ocasionas @lopezobrador_ maldita la hora que ganaste!!!😡😡😡😡😡😡😡😡 #NoHayGasolina #DesabastoGasolina #EdoDeMx #CdMx pic.twitter.com/IaPgfJcCSY

Ya no hay combustible en la gasolinera de la unam , esto se está poniendo peor #nohaygasolina pic.twitter.com/fajrnggEKS

Pemex pidió a la población evitar compras de pánico y negó que hubiera desabasto en la Ciudad de México.

Más temprano, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debe quedar muy claro que “hay suficiente combustible en el país, tenemos gasolinas en el país, no es un problema de abasto nacional, es una situación especial de distribución que estamos normando para evitar el robo”.

Ante el interés del tema en redes sociales, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, hizo a través de su cuenta de Twitter un llamado a estar atentos a los comunicados oficiales para no alimentar especulaciones.

En línea con los comentarios del presidente sobre el tema, reiteró que hay combustible suficiente para abastecer la demanda nacional y a la brevedad se restablecerá el suministro de gasolina.

Siguen los esfuerzos del @GobiernoMX para terminar con el robo de combustibles. El titular de @Pemex está en comunicación con los gobiernos estatales afectados. Les pedimos no alimentar especulaciones. Su apoyo es central. #NoMásHuachicoleo https://t.co/Ik13PfwZYe

También la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, se sumó al mensaje oficial y en su cuenta de Twitter aseguró que el abasto de gasolina se regularizará pronto y que no falta este combustible, haciendo un llamado a no caer en compras de pánico.

No falta gasolina, el abasto se regularizará muy pronto. En la Ciudad de México no caigamos en compras de pánico #NoMasHuachicol el combate contra la corrupción no lo detiene nadie. Apoyo popular a la 4a. Transformación @yeidckol pic.twitter.com/alFRROzG4q

— Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) January 9, 2019