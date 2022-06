Los trabajos del futuro requieren más mujeres científicas e ingenieras

Tan solo tres de cada 10 científicos en México son mujeres, según datos del IMCO, por ello, la empresa dedicada a la innovación y la tecnología 3M tienen diversas iniciativas para ir cerrando barreras en las carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en ingles).

“Es nuestro compromiso como compañía hacia la equidad STEM hacer estas actividades de exposición”, dijo Fernanda Guarro, directora general de 3M México en el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2022.

Desde hace cinco años, 3M también rescata datos de diferentes países cada año para reunirlos en su reporte “El estado de la Ciencia en el Mundo”, donde pone especial interés en ilustrar un panorama global del papel de la mujer en la industria.

“92% de los encuestados identifica que hay una gran barrera para que las mujeres estudien una disciplina científica y el 82% también reconoce la urgencia de cerrar esta brecha”, asegura la primera mexicana en dirigir 3M en el país.

Guarro explicó que entre las razones por las que las mujeres deciden no estudiar una carrera STEM está el miedo a no poder casarse y formar una familia: “es interesante porque no importa el área en el que se desempeñe la mujer, se enfrenta a estos miedos”.

Lee también: ‘Levanta la mano para pedir oportunidades’, recomienda la directora de Waze a mujeres

Fernanda Guarro, directora general de 3M México. Foto: Miriam Sánchez Varela.

Así mismo, 3M creó en 2020 la iniciativa “25 mujeres en la ciencia”, que recopila las historias de las 25 científicas más destacadas en América Latina en un libro electrónico. En noviembre se abrirá la convocatoria para la tercera edición.

Por su lado, Andrea Burgos, directora de Ventas de Volvo Car México, aseguró que creció en una familia donde sus dos padres se dedicaban a la industria automotriz, por lo que jamás pensó en las barreras de la industria: “tuve la gran oportunidad de crecer pensando que se podía ser mujer y reparar un coche y no es una fortuna que tiene todo el mundo”.

Andrea Burgos, directora de Ventas de Volvo Car México. Foto: Miriam Sánchez Varela.

A pesar de que la ingeniería y la industria automotriz no tienen una gran representación femenina, Burgos asegura que sí ha visto avances notorios.

“Hemos visto en los últimos siete años que se han nombrado varias directoras generales de las marcas en México, pero todavía nos queda mucho por hacer en el área operativa. Desde los puestos directivos tenemos que construir oportunidades de tal manera que las mujeres que ya llegaron a los puestos, después de vencer muchos obstáculos, tengan realmente una oportunidad de brillar”, puntualizó Burgos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado