‘Levanta la mano para pedir oportunidades’, recomienda la directora de Waze a mujeres

La directora general de Waze para Latinoamérica, Ana Sofía Sánchez, hizo cinco recomendaciones a las mujeres en el campo laboral: levantar la mano para pedir oportunidades, mantener la mente abierta, invertir en aprender, tener en cuenta que todo es diferente para cada persona y ponerse metas altas.

“Para mí uno de los puntos claves de mi carrera fue justamente eso: levantar la mano”, dijo la empresaria en el Foro Forbes Mujeres Poderosas: El futuro de México en sus manos.

Sánchez recordó que en 2009, en la empresa en la cual laboraba iba a lanzar un proyecto y en éste iba a estar al frente uno de sus compañeros, pero eso cambió hasta que ella lo pidió.

“Me armé de valor, fui y lo pedí. Para mi sorpresa se lo habían dado a él, porque era quien más tiempo llevaba, pero él no lo quería y me lo entregaron en charola de plata a mí. Si no hubiera levanta la mano ahí, no hubiera conocido otras áreas, no hubiera conocido otras personas de otros países”, relató.

Por ello, comentó que una vez que se llegan a puestos de liderazgos, se debe facilitar el trabajo a las mujeres para levantar la mano, porque por naturaleza no se hace.

“Hay un estudio que dice que los hombre cumple 5 de 10 tareas y levantan la mano; las mujeres cumplen 9 y dicen ‘me falta’ y nos échanos para atrás”, detalló.

Las recomendaciones que dio son:

Mantén la mente abierta y adáptate al cambio Invierte en aprender Aprende a pedir y si ya estás en una posición de poder, facilítale la vida a las que vienen atrás, empújalas. Tener presente que todo cambia en el tiempo y es diferente para cada persona. Pónte las metas más altas que veas, tal vez no lleguen, pero seguro estarás cerca de ellas.

Modificar las políticas públicas para que haya más mujeres en la ciencia

María Diana Lorena Rubio, doctora en Ciencias Biomédicas, comentó que en México se deben modificar las políticas públicas para que haya más mujeres en la ciencia.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya más mujeres en el terreno de la ciencia? Modificar las políticas publicas asociadas a horarios más flexibles, trabajos más adaptados a las necesidades de la mujer y espacios libres de acoso y entidades que sancionen este tipo de actitudes”, dijo.

María Diana Lorena Rubio, quien fue considerada como la mejor docente en 2020-2021 por el Movimiento STEM y Citibanamex, comentó que en México hay una brecha muy amplia respecto a la participación de las mujeres en la ciencia.

Por ejemplo, comentó en el Sistema Nacional de Investigadores, 30% son mujeres, y en la Academia Mexicana de Ciencias, 26%. Además, mencionó que en las carreras de ciencias, matemáticas y tecnología, hay un gran porcentaje de participación de los hombres, pero muy poca de las mujeres.

“En México las políticas publicas han avanzado en términos de perspectiva de genero para incidir en que haya más mujeres en la ciencia, pero hay muchos desafíos que enfrentar”, dijo.

Agregó que de los más de 122 millones de habitantes en el país, 64 millones son mujeres, por lo que no considerarlas en la discusión, es dejar fuera a la mitad de la población.

María Diana Lorena Rubio, doctora en Ciencias Biomédicas y docente en la UNAM. Foto: Miriam Sánchez Varela.

