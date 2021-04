Cárteles usan drones explosivos para atacar a la autoridad: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que diversos cárteles del narcotráfico, como el de Jalisco Nueva Generación, están empleando drones explosivos para atentar contra agentes de seguridad pública.

Ayer, un comando del CJNG atacó con drones explosivos a un convoy de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en la que resultaron heridos dos policías.

Este ataque está relacionado con el conflicto que se vive en Aguililla, Michoacán, donde las autoridades locales liberaron las carreteras de la comunidad de Aguaje.

Al respecto, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. expuso que estos artefactos también han sido utilizados en estados como Guanajuato. No obstante, expuso que sus ataques no han mostrado la efectividad requerida.

“En cuanto a la utilización de drones, como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, en Michoacán”, reveló el general en la conferencia “mañanera” de este miércoles en Palacio Nacional.



“Pero no son de preocupación, no han sido lo efectivo que a lo mejor ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañina para el personal o para una instalación”.

