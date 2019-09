Caso Ayotzinapa necesita avances reales, no simbólicos: Amnistía Internacional

Si los avances simbólicos que ha tenido en el caso Ayotzinapa no se convierten en realidades, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría pagar un alto costo político, indicó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“(Los) elementos simbólicos tienen que traducirse en un tiempo breve en realidades, si no vamos a seguir cultivando una esperanza en un desierto que no va a poder, no sólo continuar, sino costarle a la actual administración un descrédito importante”, indicó.

Reneaum Panszi reconoció los avances que ha tenido la gestión de López Obrador en el caso, como el acercamiento y reconocimiento al problema, ya que no sólo son 43 los desaparecido, sino 40,000 personas.

La activista explicó que dicha cifra, otorgada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “reconoce un problema que por varias décadas y administraciones se había estado negando o minimizando”.

También celebró que México reconociera la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, lo cual había sido una solicitud de sociedad civil por varios años.

Evaluación de los resultados

Luego de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que las investigaciones en caso Iguala se reiniciarían por “vicios” en el expediente pasado, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional dijo que esto representará una buena oportunidad para la institución.

“El fiscal tiene la oportunidad de vincular esos indicios e investigaciones del grupo de expertos (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI) con su posición en la Fiscalía. Poner la ciencia al servicio de la ley, la justicia y de la verdad”, afirmó.

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General, Omar Gómez Trejo, anunció esta mañana que varios exfuncionarios implicados en las primeras investigaciones del caso serán llamados a declarar, como el ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Ante ello, Reneaum Panszi resaltó la importancia de este hecho para “escuchar la verdad y la lógica de la investigación” que inició la PGR, la cual “hoy detectamos y se hizo con graves violaciones a derechos humanos”.

Dichos funcionarios, dijo, tienen que declarar, “ya no desde el servicio público, sino como los ciudadanos que estuvieron involucrados en un primer momento con la investigación”.

‘Podredumbre del sistema’

La activista de Amnistía Internacional México señaló las deficiencias en el sistema para localizar a las personas desaparecidas en el país y comparó el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el cual ha tenido una cobertura internacional y aun así “no se ha llegado a la verdad”, con el de otras personas ausentes.

“El caso de una persona que nadie conoce, que no tiene poder político o social, una persona que desaparece en Tamaulipas o Veracruz, no podrías jamar obtener los verdaderos hechos o la verdadera historia”, señaló.

“Ayotzinapa abre la ventana para darnos cuenta de la podredumbre que hay en el sistema de investigación de los delitos”, remarcó Reneaum Panszi.

