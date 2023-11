‘Causa grave no es una causa trágica’: Arturo Zaldívar sobre renuncia a la Corte

Arturo Zaldívar, quien ayer presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte, sostuvo que su dimisión sí procede porque una causa grave no es necesariamente una causa trágica.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro argumentó que su ciclo en la Suprema Corte había terminado, y que quiere sumarse a la transformación del país desde otros escenarios. Ayer mismo, la virtual candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, anunció que Arturo Zaldívar se suma a su proyecto.

“¿Qué es una causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente, primero a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia”, expuso en entrevista este miércoles en Grupo Fórmula.

Señaló que en los antecedentes legislativos de las causas graves para las renuncias de los ministros no hay un contenido único, sino que se trata de un contenido amplio que puede tener diversos contenidos específicos, dependiendo de las circunstancias.

Recordó que de acuerdo con la Constitución, primero el presidente debe aceptar la renuncia, y después el Senado debe validarla con mayoría simple.

Arturo Zaldívar también argumentó que su renuncia a la Suprema Corte debe analizarse en relación con el “nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México”, que implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho que tienen las personas a hacer de sus vidas lo que quieran sin dañar a los demás, y al trabajo.

“Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos, la renuncia debe interpretarse de manera flexible”, afirmó.

La Suprema Corte indicó ayer en una tarjeta informativa que las renuncias de los ministros solo proceden por causas graves, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución.

La Corte agregó que está a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

