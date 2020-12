Chisko Mojica y el sueño que lo convirtió en artista

Francisco Javier Mojica comenzó su vida universitaria estudiando la carrera de Nutrición. Sin embargo, a mitad de la licenciatura, una serie de sueños e ideas que llegaron a su cabeza lo llevaron a darse cuenta de que su verdadera pasión no estaba en analizar el estilo de alimentación de la gente, sino en el dibujo, la pintura y la escultura.

Por esta razón, contra todo pronóstico, decidió abandonar el camino hacia esa profesión para pasar a enlistarse en algo que estuviera mucho más ligado a los objetivos que tenía para su vida, acabando por sumarse a la licenciatura en Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Suscríbete a Forbes México

Así fue como “Chisko” Mojica, como le dicen sus amigos, comenzó oficialmente una trayectoria que, durante los últimos 16 años, lo ha llevado a exponer su obra como artista plástico, tanto al interior de México, como en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Bolivia.

“Mi trabajo está basado principalmente en cosas a las que yo llamo ‘mis tótems’, mis protectores, figuras o animales que, muchas veces, aparecen en mis sueños o en mi vida diaria, que me gusta retomar y darles mi propio estilo, buscando siempre que puedan ser trabajos que estén en sintonía con la energía”, detalla.

Pero al creativo, originario de Tapalpa, Jalisco, no le gusta el método tradicional bajo el cual se rigen las exposiciones artísticas, por lo que, desde hace muchos años, ha venido trabajando en un modelo distinto a la hora de presentar sus obras al mundo.

“Siempre he tratado de ir contra lo establecido. La verdad es que no me gusta el estilo que tiene la típica exposición de la obra artística; quiero ir más allá de sólo mostrar el trabajo. Siempre vemos la manera de integrar a los visitantes a la propia muestra; queremos invitarlos a que ellos también sean partícipes del arte: les ponemos lienzos, pintura y muchas cosas más en el lugar para invitarlos a crear”, señala.

El año 2020 no ha sido, advierte, sencillo para el arte; esto, por la pandemia del nuevo coronavirus que ha afectado al mundo; sin embargo, no ha sido, de ninguna manera, un periodo perdido.

“Al principio, la verdad es que el año pintaba para ser un poquito catastrófico, porque no sabíamos realmente lo que iba a pasar; pero, conforme el tiempo fue pasando, yo te diría que acabamos por tener hasta cuatro veces más trabajo que antes”, comenta “Chisko”, quien ha dedicado los últimos meses a trabajar en distintas obras en la Riviera de Chapala.

De cara a 2021, el artista agendada una exposición en Europa, particularmente en Suiza, además de que está culminando el proceso de desarrollo de dos documentales que presentará, si todo marcha, en este nuevo año.

Consulta el listado completo de los 100 Creativos Mexicanos aquí