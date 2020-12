“Es muy difícil pensar en alguien que sea mexicano y no sea creativo. No se puede no ser creativo cuando tenemos tantos colores, tanta tradición; la creatividad corre por nuestras venas”. Thalía, la cantante mexicana que, durante los años 80, 90 y comienzos del nuevo milenio ha causado furor alrededor del mundo, define así la relación de los mexicanos con la creatividad.

En plena pandemia, la artista logró posicionar un reality show a través de redes sociales y lanzar varias canciones cuyas reproducciones en plataformas de streaming se contabilizan por millones.

Sin embargo, el panorama no es el mismo para todos los creadores. El año 2020 pasará a la historia como uno de los más difíciles para la industria creativa. En octubre, el Legislativo mexicano aprobó la extinción de 109 fideicomisos por más 68,000 millones de pesos, una medida que afectó algunos fondos clave para la cultura, como el Fidecine y el Foprocine.

Personalidades como Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro han declarado que resulta lamentable retirar apoyos a la cultura en un contexto tan complejo. Tan sólo en el cine, los número son desalentadores: entre mayo y noviembre, asistieron 9.2 millones de personas a las salas de cine, contra 250 millones en el mismo periodo de 2019.

Pero no todo es contracción, pues las plataformas de reproducción en streaming han ganado adeptos alrededor del mundo. Sin embargo, según explica Pablo Cruz, creador de la serie documental Las crónicas del taco, el mayor problema es que esta “racha” para la industria implica la creación de contenido a una velocidad más lenta para un público que demanda (y necesita) cada vez más entretenimiento en formatos novedosos.

El Banco Interamericano de Desarrollo menciona, en su estudio “La pandemia pone a prueba a la economía creativa”, que hoy los principales retos son la pérdida de empleo y de fuentes de ingreso, y la cancelación de proyectos por las restricciones a las actividades masivas. Hacia el futuro, el BID recomienda no eliminar las industrias creativas de la agenda de política pública.

En esta entrega de los 100 Mexicanos + Creativos en el mundo queda demostrado que la industria se enfrenta a un entorno donde los recursos son pocos, pero la necesidad de generar nuevos productos abre oportunidades que antes no existían.

Michel Franco, el cine que sacude siempre será polémico

Foto: Angélica Escobar

Hasta los 15 años, Franco no había decidido qué estudiar o hacer de su vida. Se dedicaba a la música, su otra pasión, hasta que vio Los olvidados (Luis Buñuel), Naranja mecánica (Stanley Kubrick) y Las alas del deseo (Wim Wenders), entre otras. “A los 19 años comencé a filmar y a buscar lo diferente, lo radical y lo rebelde, aunque, por definición, un director de cine es rebelde, porque es una carrera que siempre va a contracorriente y nunca es fácil”.

Darío Castillejos, el abogado de la caricatura

Foto: © Angélica Escobar

Desde la infancia, mostró gran facilidad para dibujar personajes de terceros y de su propia inspiración y, junto con sus amigos, crear fascinantes historias. Darío amplió su talento hasta convertirse en todo un artista gráfico y tiene un andar en diversos medios, como Le Monde, Le Temps, The Nation y The New York Times, que le permiten gozar de un merecido reconocimiento fuera de México, donde publica casi toda su obra.

Isabel Sánchez, la última cómplice de Toledo

Foto: © Fernando Luna Arce

Sus primeras influencias artísticas ocurrieron en la cocina. La escultora vivió su niñez en el negocio de su abuela, en donde, atenta a los detalles, aprendió el arte de mezclar, sazonar, probar y experimentar con ingredientes típicos de la región, que, a fuego lento, se convertían en manjares. La inquietud de sus años mozos y la búsqueda de más caminos de expresión artística la llevaron al Taller Canela, donde tenía un espacio el artista Francisco Toledo, “el maestro”.

Guillermo Arriaga, un novelista que hace cine

Guillermo Arriaga

Es el creador que siempre quiso ser, su mundo literario le ha permitido transformar las letras en imágenes a través del cine, pero sabe que su naturaleza es la del novelista. Los hechos de su vida alimentan sus obras. Cuando le pasan cosas malas en su camino o que resultan dolorosas, lo único que piensa es que tiene una nueva historia por ser revelada a otra persona. “Cada vez que me pasa algo duro, pienso que tengo algo que contar”.

Vivir Quintana, la canción de protesta que dio la vuelta al mundo

Foto: © Angélica Escobar

Para la cantante y compositora, el futuro de su carrera exige congruencia para que su música acompañe las protestas y retrate formas distintas de pensamiento. Vivir cree que la música es un buen vehículo para transmitir esos mensajes que generan cambios. Desde la perspectiva de la cantautora, las oportunidades existen para los creadores mexicanos, pero no se trata de un camino recto.

Eduardo Valenzuela, entre la realidad y la ficción

Foto: © Fernando Luna Arce

Su vida ha estado dividida entre México y Estados Unidos. Cursó sus estudios universitarios en Florida y, finalmente, poco antes de comenzar 2008 volvió a México. Para Valenzuela, la creatividad tiene que ver, por un lado, con la curiosidad, pero, aún más importante, con la capacidad de visualizar todo lo que está sucediendo alrededor.

Pablo Cruz, es tiempo de mostrar el poder del suscriptor

Foto: © Fernando Luna Arce

El productor mexicano señala que estamos en la antesala de ver cómo los creadores mexicanos se convierten en una referencia mundial, los servicios de suscripción democratizaron el acceso a contenidos; y hoy todo mundo quiere ser parte del mercado en México. “Es tiempo de demostrar el poder del suscriptor mexicano, que es tan importante como el de Estados Unidos o de Europa”.

Chisko Mojica y el sueño que lo convirtió en artista

Foto: © Fernando Luna Arce

Francisco Javier Mojica comenzó su vida universitaria estudiando la carrera de Nutrición. Sin embargo, a mitad de la licenciatura, se dio cuenta que su verdadera pasión estaba en el dibujo, la pintura y la escultura. Así fue como “Chisko” Mojica comenzó oficialmente una trayectoria que, durante los últimos 16 años, lo ha llevado a exponer su obra como artista plástico, tanto al interior de México, como en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Bolivia.

Mr. Tempo, el Michael Jordan de los restaurantes

Foto: © Angélica Escobar

Su historia de vida se inicia como la de muchos mexicanos que migran ilegalmente a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y lo logran; pero en la ruta de Mr. Tempo está la resiliencia que le permitió reinventarse varias veces, y los fracasos alimentaron su espíritu emprendedor y su capacidad creativa. Hoy opera 12 restaurantes, hay nueve más en construcción y potencialmente 1,000 adicionales. De concretarse el plan, Mr. Tempo se convertiría en el restaurantero de origen mexicano más exitoso de California.

Thalía, 30 años de creatividad a la mexicana

Thalia

Para la cantante, la clave para tener más creativos mexicanos exitosos alrededor del mundo es la constancia y la tenacidad, pues no siempre existe disciplina por parte de los creadores para mantenerse activos. Justo en el año en que celebra 30 años de carrera como solista, acumula más de 5,000 millones de reproducciones en su canal de YouTube y cuenta con más de 5 millones de seguidores en la plataforma Tik Tok.

José Fernández

Desde hace tres décadas, viste héroes. Lo hace en la ficción y también en la realidad, diseñando el atuendo de los primeros dos astronautas que pilotaron la nave Crew Dragon, en agosto de 2020. El mexicoamericano, fundador de IronHead Studios, suma, desde Gremlins 2 (1989), más de 40 películas (sagas de Avengers, Thor, Spider-Man, etc.). Los trajes espaciales que confeccionó para SpaceX poseen un casco integrado e interactúan con gadgets.

Enrique Olvera

“Es hora de replantear cómo comemos y por qué comemos; de poner empeño en nuestra salud personal y colectiva” Entrevista con forbes méxico

Francisco Herrera

Este septiembre, sus diseños de playeras firmadas por Blue Demon Jr. fueron subastados por Reinserta, en beneficio de niños que viven en cárceles. Han pasado 25 años desde que Francisco comenzó a trabajar para Warner Bros, y luego en Dark Horse y Marvel. Sus famosas figuras “Disney Shorts” se encuentran en los parques de Disney, junto con otras de sus creaciones.

Jorge Vallejo

Tostadas de cangrejo, ceviche de nopal, chapulines y otros platillos son parte del menú creado por Jorge en su restaurante Quintonil. Los últimos cinco años, la revista británica Restaurant lo ha designado como uno de los mejores del planeta (es también número 11 en “Latin America’s 50 Best Restaurants”). Tras su paso por el reputado Can Fabes catalán y el mexicano Pujol, entre otros imperdibles, fundó Quintonil, junto con Alejandra Flores.

Emmanuel “Chivo” Lubezki

Su óptica lo convirtió en el primer fotógrafo de cine en ganar tres Oscar en años consecutivos, en 2016. El “Chivo” presentó, en octubre, un corto en formato HDR realizado con el software del iPhone 12 Pro. Ha dicho que “el próximo gran director o cinematógrafo ya está haciendo películas con estos dispositivos”.

Yalitza Aparicio

“La igualdad, la diversidad y la inclusión no las debemos realizar de forma forzada, sólo porque están estipuladas en un reglamento” EN TWITTER @Yalitazaaparicio

Natalia Lafourcade

La creadora de “Hasta la raíz”, “Ella es bonita” y “Mi religión” se incorporará a la plataforma Netflix, como parte del elenco de la segunda temporada de Song Exploder, serie documental que deconstruye canciones famosas a través de sus compositores. Este año, Natalia estrenó su nuevo álbum, Un canto por México, y es una de las voces femeninas que más Grammys Latinos han ganado.

Edgar Payán

Sus conceptos de diseño, desarrollados como asociado de Zaha Hadid Architects, están incorporados al Al Wakrah Stadium, una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022. Ha participado en obras como la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y la Torre BBK en Bilbao. Con estudios en el Politécnico de Turín y el Tec de Monterrey, Edgar cursó una maestría en Arquitectura y Urbanismo en Londres.

Fernando Frías

Ya no estoy aquí fue seleccionada para representar a México en los Oscar, así como en la 35 entrega de los Goya. Siete años le llevó a Fernando concluir su proyecto, que ha cosechado éxitos en Egipto y Suecia. En Netflix, subió a número uno. Ahora avanza en la adaptación de No voy a pedirle a nadie que me crea, basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos.

Miguel Tapia

Designado ganador del I Premio de Novela Ciudad de Estepona (Málaga, España), su obra Tumbas de agua ha sido descrita por el jurado como “muy bien construida” y llena de “hallazgos literarios”. Esta primera edición del galardón se la adjudica el mexicano, entre 329 novelas. Miguel, también periodista, narrador y cuentista, debutó en el género novelístico con Los ríos errantes.

Denis Vélez

En marzo, la cantante se convirtió en la primera mexicana ganadora en las Metropolitan Opera National Council Auditions (o MONC) de Nueva York. La soprano, actual cantante del Lyric Opera de Chicago (Ryan Opera Center), comenzó su carrera en el Conservatorio de Puebla y continuó su formación artística en la Escuela Nacional de Música de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Ivana de María

Es fiel admiradora del cine y la televisión, pero también le llama la atención la innovación en tecnología. Esa afición se combinó con uno de sus objetivos profesionales: el impulso de las historias. En abril de 2019, lanzó StoryPlace, una app que funciona como una red social, en la que las personas pueden compartir historias desde cualquier parte del mundo. En 2020, produjo y actuó en la cinta La visita, dirigida por Ana Mancera.

Alondra de la Parra

“Gracias a las plataformas de videoconferencias, pude convocar a excelentes amigos y músicos extraordinarios, mantener comunicación con ellos, enviarles sus partituras, ensayar, supervisar las grabaciones que se realizaron en seis ciudades diferentes… Después, la posproducción, la edición… Aprendí mucho en el proceso” en twitter @alondradlp

Gabriela Cámara

Gabriela Cámara Bargellini es chef y propietaria del restaurante Contramar. Su trayectoria incluye también el restaurante Cala, en San Francisco. Ha sido asesora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de promoción turística y política alimentaria. Además, ha sido reconocida en Estados Unidos, porque muchos de sus colaboradores son reclutados a través de programas de empleo para ex convictos.

María Hanneman

Con apenas 14 años de edad, María Hanneman ya tiene un lugar bien ganado en la historia mexicana de la música. Básicamente, porque este año consiguió ser la ganadora del primer lugar de la International Music Competition Salzburg Grand Prize Virtuoso, en la categoría intermedia.

La estudiante del Conservatorio Nacional de Música, institución educativa a la que pertenece desde que cumplió nueve años, obtuvo este galardón gracias a la interpretación que hizo del Estudio Opus 25 número 2, del polaco Frédéric Chopin, y del Preludio de las Campanas, del compositor ruso Sergei Rachmaninov.

A lo largo de su trayectoria, la pianista, quien forma parte de la cátedra Ricardo Castro, ha ganado reconocimientos en eventos como la X Bienal Internacional de Piano de Mexicali o el Concurso y Festival de Música Rusa de Vancouver.

Salma Hayek

Se convirtió en un referente del movimiento #MeToo, pero su activismo es multiangular: en octubre, formó parte del evento de becas otorgadas a entidades sin fines de lucro por la HFPA, organizadora de los Golden Globes. Ha interpretado una amplia gama de personajes en la pantalla. Este año estrenó Like a Boss y, en 2021, se lanzará Eternals, donde se unió al clan de Marvel.

José Permar

Cineasta por la Universidad de Guadalajara y cofundador de la casa realizadora Tardígrada, su exitoso docu-corto Aurelia y Pedro (Mención Especial del Jurado Internacional en el Festival Internacional de Cine de Berlín) lo introdujo a los escenarios mundiales. Con Off the Road, que explora las comunidades aledañas a la ruta del Rally Baja 1000, este año ganó el Signis Award de largometrajes.

Margo Glantz

“Varios siglos de literatura se consagraron a la mujer, pero era el hombre quien decidía sobre su psicología, quien la narraba y corregía la mirada con la que se podía contemplar” LIBRO EL TEXTO ENCUENTRA UN CUERPO

Gael García Bernal

“Cuando haces una película, todo el tiempo experimentas pequeños ataques de pánico. Pero ése es el gran riesgo y, si no fuera así, entonces sería mejor no dedicarse a este trabajo” entrevista, revista grazia

Eiza González

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (realizado en forma virtual en septiembre), la cinta británica I Care a Lot cuenta con la participación de Eiza en el rol de una estafadora. Debutó en el cine en 2013, con Casi tr3inta y, en Hollywood, lo hizo en 2017, en Baby Driver. Este año estrenó la ficción Bloodshot (con Vin Diesel) por la que estuvo nominada a Mejor Actriz en los 35 Imagen Awards.

Fernanda Melchor

Su Temporada de huracanes se ubicó, en 2020, en la lista de los “100 libros del año” del diario The New York Times. La narrativa de Fernanda Melchor mezcla, de manera precisa, la violencia con la fantasía. El resultado es un relato que horroriza y conmueve. La traducción al inglés de Temporada de huracanes formó parte de los finalistas en el premio inglés International Booker Prize.