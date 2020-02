Ante la preocupación global por el avance del COVID-19 (más conocido como coronavirus), científicos israelíes están a punto de desarrollar la primera vacuna contra el mal, según el ministro de Ciencia y Tecnología, Ofir Akunis.

Si todo sale según lo planeado, la vacuna podría estar lista en unas pocas semanas y disponible en 90 días, informó el organismo a través de un comunicado dado a conocer por medios locales.

“Felicitaciones a MIGAL [The Galilee Research Institute] por este emocionante avance“, dijo Akunis. “Estoy seguro que habrá un progreso más rápido, lo que nos permitirá proporcionar una respuesta necesaria a la grave amenaza global COVID-19“, dijo Akunis.

Durante los últimos cuatro años, un equipo de científicos del MIGAL ha desarrollado una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa (IBV), que causa una enfermedad bronquial que afecta a las aves de corral.

La eficacia de la vacuna se ha demostrado en ensayos preclínicos y al respecto, el doctor Chen Katz, líder del grupo de biotecnología de MIGAL, con sede en Galilea, sostuvo “nuestro concepto básico era desarrollar la tecnología y no específicamente una vacuna para este tipo o ese tipo de virus.

“El marco científico para la vacuna se basa en un nuevo vector de expresión de proteínas, que forma y secreta una proteína soluble quimérica que libera el antígeno viral en los tejidos de la mucosa por endocitosis autoactivada, lo que hace que el cuerpo forme anticuerpos contra el virus”.

La endocitosis es un proceso celular en el que las sustancias se introducen en una célula rodeando el material con la membrana celular, formando una vesícula que contiene el material ingerido.

En ensayos preclínicos, el equipo demostró que la vacunación oral induce altos niveles de anticuerpos anti-IBV específicos, dijo Katz.

“Digamos que es pura suerte”, dijo. “Decidimos elegir el coronavirus como modelo para nuestro sistema solo como prueba de concepto para nuestra tecnología”.

Pero después de que los científicos secuenciaron el ADN del nuevo coronavirus que causa el brote mundial actual, los investigadores de MIGAL lo examinaron y descubrieron que el coronavirus de las aves de corral tiene una gran similitud genética con el humano, y que utiliza el mismo mecanismo de infección, lo que aumenta la probabilidad de lograr una vacuna humana eficaz en un período de tiempo muy corto, dijo Katz.

“Todo lo que tenemos que hacer es ajustar el sistema a la nueva secuencia“, dijo. “Estamos en el medio de este proceso y, con suerte, en unas pocas semanas tendremos la vacuna en nuestras manos. Sí, en unas pocas semanas, si todo funciona, tendríamos una vacuna para prevenir el coronavirus“.

MIGAL sería responsable del desarrollo de la nueva vacuna, pero luego tendría que pasar por un proceso regulatorio, que incluye ensayos clínicos y producción a gran escala, dijo Katz.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer en su Twitter oficial que “más de 20 vacunas están en desarrollo actualmente y diversas terapias están en pruebas clínicas. Esperamos los primeros resultados en unas semanas”.

