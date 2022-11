Cifra de feminicidios en México al día, brutal: Gabriel Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó como “brutal” la cifra de feminicidios que ocurren al día en México y pidió no naturalizar esta violencia.

“Veo en sus pupitres (escaños) no un tema político, sino transversal con la frase ‘Nos faltan ellas’ y me imagino que tiene que ver con los feminicidios: 11 mujeres asesinadas todos los días acá en México, brutal. No naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, dijo el mandatario chileno, quien se encuentra en México desde el martes pasado.

En sesión solemne en el Senado mexicano, el presidente de Chile, quien vino a este país para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que no se puede mirar hacía otro lado ante la violación a derechos humanos en Nicaragua y Haití y menos, dijo, callarse frente a ello.

“No podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití; no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violen los derechos humanos”, señaló mientras legisladores de oposición le aplaudían.

Antes de su discurso, los senadores del Grupo Plural protestaron y acusaron al presidente López Obrador de proteger a asesinos. Esto en alusión al apoyo que ha mantenido el mandatario mexicano a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien acusaron de asesinar y violentar los derechos humanos de los habitantes de ese país.

En esta protesta, los senadores desplegaron una manta en la que se leía “Boric no protege a asesinos en Nicaragua como AMLO”.

El fraude electoral del que tanto habla @lopezobrador_ lo cometió @DanielOrtegasa en las recientes elecciones municipales al “ganar” las 153 alcaldías con opositores encarcelados u obligados a huir.



Cinco veces presidente, Ortega es apoyado por @lopezobrador_. @gpplural pic.twitter.com/AwuVzEFgvm — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 24, 2022

