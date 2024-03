8M: ‘Quiero ver a mis amigas egresadas, no enterradas’

El grito de justicia resuena más fuerte que nunca. La voz que se enciende este día es un signo de vitalidad de las mujeres que se manifiestan, pero también el eco de las voces silenciadas por los feminicidios. “Quiero ver a mis amigas egresadas, no enterradas”, dice una pancarta que tampoco está dispuesta a callar.

Los rayos del sol deslumbran el rostro de las miles de mujeres que se concentran a lo largo de diversos espacios de Ciudad de México, como es el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Ángel de la Independencia. Este 8 de marzo, el termómetro consigna una temperatura de 31 grados en el fragor del Día Internacional de la Mujer.

Ellas se miran unas a otras vestidas de morado, color que representa la lucha de las mujeres por la igualdad y contra la discriminación, o el verde, el cual simboliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a favor del aborto legal. Son las 14:35 hrs., y los colectivos se alistan para partir al Zócalo capitalino.

Foto: Liliana Gómez

En la Glorieta de las Mujeres que Luchan se dan cita abuelas, madres, tías, hijas y amigas, que bailan al ritmo de los tamborazos que un grupo de feministas presenta. “¡Es un día de lucha, es un día de exigir justicia por los miles de feminicidios que hay en México!”, grita una de las manifestantes.

De pronto, irrumpe en la marea de mujeres la figura de la cantante coahuilense Vivir Quintana, autora de la Canción Sin Miedo, y las asistentes se sorprenden frente a la ansiada presencia. “Vivir Quintana, una foto”, “Vivir Quintana, te amamos”, son los halagos que recibe la compositora.

Los minutos corren y las mujeres inician su paso sobre Paseo de la Reforma, la “marea” violeta se forma.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

‘América Latina será feminista’

“¡Alerta! ¡Alerta! Alerta que camina la lucha feminista por América Latina. ¡Y tiemblen, y tiemblen y tiemblen los machistas qué América Latina será toda feminista”.

Y la furia de las consignas no es menor frente a la realidad. Del primero de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024 se han registrado en México 4,817 casos de feminicidios, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mandato, se registraron 898 feminicidios en el país; mientras que, en el 2019, se registraron 944 víctimas; en 2020, 947 casos contabilizados; en 2021, 981; en 2022, 959; y en 2023 cerró con 832 feminicidios.

El Estado de México es la entidad con mayor feminicidios en lo que va de la actual administración, con 668 casos. En segundo lugar está Nuevo León, con 386 casos, Veracruz, con 369; Ciudad de México, con 362; y Jalisco, con 289 feminicidios.

Foto: Liliana Gómez.

Y las voces no las calla nadie. “¡Señor! ¡Señora! No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “¡Mujer! ¡Escucha! Esta es tu lucha”, “¡Me cuidan mis amigas, no la policía!”.

De acuerdo al Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del primero de enero de 2019 al 31 de enero de 2024 se registraron 369 feminicidios en la capital.

Las alcaldías que encabezan los feminicidios de las fechas ya mencionadas son: Iztapalapa, 62; Gustavo A. Madero, 47 y Cuauhtémoc, 40.

“¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!”, son las consignas que salen del pecho de miles de mujeres, que hoy decidieron salir a las calles de la CDMX.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

‘No enterradas‘

Pero la violencia física no es la única que indigna a las mexicanas. México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Las mujeres dedican 40 horas al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados a la semana, mientras que los hombres solo 16 horas. Además, 17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con 992,000 hombres que se dedican a estas labores de manera exclusiva. Es decir, hay 17 veces más mujeres que hombres en esta situación

La ola morada avanza y las mujeres siguen su camino. Las avenidas Juárez y Balderas se encuentran desbordadas de madres, niñas, amigas y compañeras fraternas de la lucha contra el patriarcado.

Son las 16 hrs., y la calle 5 de mayo se llena de la gran “marea” morada, a unos metros se encuentra el destino de la marcha de las mujeres: el Zócalo capitalino.

Mientras llegan las miles de mujeres a la Plaza de la Constitución, una fogata las espera, para quemar sus escritos y liberarse del enojo que tienen en contra de los gobiernos municipales, estatales y el federal.

El saldo del gobierno llega al final de la marcha. “Se realizó la movilización por el Día Internacional de la Mujer, con una participación de más de 180,000 mujeres. La mayoría de las actividades se desarrollaron pacíficamente, y se garantizó en todo momento el derecho a la libre manifestación y la seguridad de las participantes”, dice, en una publicación en su cuenta de X, Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Los cárteles continúan en el aire y el grito que no se apaga. Hoy, la lucha de las mujeres resuena más fuerte que nunca por los ideales de justicia de las que luchan y también de las que lucharon por derrumbar el muro machista. “Quiero ver a mis amigas egresadas, no enterradas”.

