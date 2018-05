Por Alex Knapp

En el universo de Star Wars, hay mucho que puedes aprender sobre lo que no debes hacer a partir de los errores cometidos por el Emperador y Darth Vader durante su nefasto paso como líderes del Imperio Galáctico. Pero aunque siempre es divertido aprender de los errores de otra persona, también es importante tener modelos positivos. Para eso, no necesitas buscar más allá de los Caballeros Jedi. Aquí hay algunas lecciones que el Jedi puede enseñarte.

Lee también: Cinco errores de liderazgo del Imperio Galáctico

1 Deja ir tu miedo

Las enseñanzas del Maestro Yoda y Obi Wan no sólo sirven para combatir al lado oscuro, también pueden ayudarte a ser un mejor líder.

“Entrena para dejar ir todo lo que temes perder”, dijo Yoda una vez. Es un buen consejo. Uno de los mayores impulsores detrás de la toma de decisiones humanas, para gran consternación de los economistas, es que somos reacios a las pérdidas. Una variedad de estudios han demostrado que las personas, en igualdad de condiciones, prefieren evitar una pérdida que obtener una ganancia, incluso cuando es irracional. Por ejemplo, la mayoría de las personas en estudios psicológicos preferirían evitar perder 10 dólares que ganar 10.

Así que sobreponte a tus tendencias naturales. No tengas miedo a perder ante la perspectiva de mayores ganancias.

2 Aborda tus tareas con éxito en mente

Otro consejo clásico que Yoda le dio a Luke fue “Hazlo o no. No hay intento”. Por supuesto, no puedes esperar tener éxito todo el tiempo. Pero en realidad es una buena idea abordar las tareas con una mentalidad de confianza. Como ha señalado el psicólogo Scott Kaufman, “una gran parte de la investigación muestra que cuando se pone a las personas en situaciones en las que esperan fracasar, su rendimiento se desploma… Cuando esperan ganar, su desempeño mejora”.

Por lo tanto, es importante abordar las tareas con buenas expectativas de ti mismo: no te prepares para fracasar. Dicho esto, también debes tener cuidado con el exceso de confianza. El equilibrio es importante aquí.

3 Sé consciente del presente

Qui-Gon Jinn le dijo una vez a su joven padawan: “No te enfoques en tus ansiedades, Obi-Wan. Mantén tu concentración aquí y ahora, donde pertenece”. Es vital tenerlo en cuenta para asegurarse de que se haga el trabajo del día. Es fácil distraerse en nuestro mundo: por correo electrónico, por teléfono o por las redes sociales. También es fácil quedar atrapado en nuestros planes para el futuro. Tanto es así, que es posible comenzar el día con una lista de cosas por hacer, trabajar todo el día y terminar el día sin tocar la lista.

Por lo tanto, es importante ignorar esas distracciones y centrarse en las tareas a mano. Hay muchas aplicaciones y sistemas para ayudarnos a lograrlo, desde el Método Pomodoro hasta Getting Things Done. Encuentra lo que te funciona y quédate con él.

4 No dejes que las emociones nublen tu juicio

No debes ignorar tus emociones al estilo Vulcano. Son una guía excelente para tus objetivos y lo que deseas obtener de la vida. Pero, al mismo tiempo, es muy fácil para nuestras emociones, especialmente nuestros sesgos cognitivos, nublar nuestro buen juicio. Por lo tanto, es importante asegurarse de que actuamos sobre la mejor evidencia y datos disponibles. Debe solicitar comentarios constantes de las personas que nos rodean y probar los resultados con las métricas objetivas para asegurarnos de que vamos por el camino correcto.

5 Cree en tu causa

Por supuesto, a veces los datos no son suficientes. Cuando comienzas una nueva empresa o lideras un equipo por primera vez, es posible que no haya ninguna experiencia que te guíe. En esos casos, tendrás que escuchar algunos consejos que Obi-Wan Kenobi le dio a Luke Skywalker: “Suelta tu ser consciente y actúa por instinto”. Confía en que todo lo que has aprendido y guiado hasta este punto te ha dado la fortaleza que necesitas para dar el próximo salto.

Y que la Fuerza te acompañe.