Clara Brugada deslinda a desarrolladores del ‘cártel inmobiliario’ en Benito Juárez

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el “cártel inmobiliario” está formado por funcionarios corruptos de la alcaldía Benito Juárez, y no los empresarios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que cumplen la Ley de Construcción en la capital del país.

“Estamos en un momento en el que la ciudadanía debe conocer lo que pasa en la Ciudad de México, cuando hablamos del cártel inmobiliario y lo dijo muy claro en el último debate y no me refiero a los constructores, no a la industria del desarrollo inmobiliario“, declaró durante el 20 aniversario de la Expo Desarrollo Inmobiliario organizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

“La industria de desarrollos inmobiliarios cumple con la ley, y siempre están preocupados de cómo cumplir la ley”, manifestó la aspirante por Morena, PT y PVEM.

“Cuando hablo de cártel inmobiliario, pues me refiero a los funcionarios corruptos que hicieron que el crecimiento urbano tuviera esta situación”, añadió.

A mí me queda muy claro y por eso lo dije públicamente y lo digo nuevamente: “El cártel inmobiliario son los funcionarios corruptos, pero no son el conjunto de empresarios que lo único que han estado buscando es cumplir con la ley”.

Lee: Santiago Taboada visita la SACM y asegura que ‘habrá estímulos para el sector cultural’

La morenista expresó que respeta a cada uno de los empresarios afiliados a la asociación, ya que han hecho que la capital crezca en muchos momentos.

“Vamos a construir una política pública de crecimiento y desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México de la mano con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios”, adelantó Brugada.

Añadió que el desarrollo inmobiliario se llevará a cabo en la CDMX de manera pactada, planificada y tomando en cuenta los diagnóstico urbanos.

“Habrá zonas donde no podremos construir, especialmente las que tienen problemas de agua”, señaló la exalcaldesa de Iztapalapa.

“Sé que ha habido poca inversión en los últimos tiempos en la Ciudad de México, por lo que vamos a tener la gran oportunidad para que sea un escenario importante de crecimiento y desarrollo inmobiliario”, aseguró.

Dijo que las inversiones de los empresarios no serán tocadas en la Ciudad de México, y que habrá certeza y certidumbre jurídica sobre edificios, centros comerciales y desarrollos residenciales.

“En la Ciudad de México se han juntado diferentes problemáticas en la industria de desarrollo inmobiliarios que debemos resolver”, acotó.

Agregó que empezarán las mesas con los afiliados a la asociación para definir dónde debe detonarse el desarrollo inmobiliario.

“He propuesto llevar a cabo una mesa que trabaje de aquí al mes de octubre, que es cuando se toma posesión, y nos permita llegar con definiciones”, afirmó.

“Para mi gobierno próximo es y será muy importante la participación de los empresarios, como un sector de los más importantes a nivel económico para la Ciudad de México”, concluyó Brugada.

Poco texto y gran información en nuestro X, ¡síguenos!