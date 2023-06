Claudia Sheinbaum echa su aspiración presidencial en los ‘hombros’ de AMLO

Haciendo especial énfasis en los logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como la pensión universal a adultos mayores y las becas para estudiantes de todos los niveles, Claudia Sheinbaum comenzó sus actividades en Oaxaca rumbo a la encuesta de Morena que definirá a su abanderado presidencial para las elecciones de 2024.

En su asamblea informativa, como ha denominado a los mitines que realizará en el país, la exmandataria capitalina también aprovechó para presumir sus logros como cabeza de la Ciudad de México, como una extensión de las becas a estudiantes y la creación de universidades públicas.

“Vivimos tiempos extraordinarios. Se están cumpliendo cuatro años y medio de la Presidencia del mejor presidente que ha tenido nuestro país en la historia moderna, ¿sí o no, cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador y siempre es un honor estar a lado de Andrés Manuel López Obrador.

“En cuatro años y medio le dio pensión a todos los adultos mayores del país de 65 y más; para el 2024 van a ser 6 mil pesos bimestrales lo que le dé a los adultos mayores. Ha becado a todos los jóvenes que van a preparatoria pública, apoya a los estudiantes de escasos recursos, apoyó a jóvenes para que construyan el futuro, da apoyo para sembrar vida a lo largo y ancho del país”, presumió.

En un encuentro ciudadano en la comunidad de San Juan Bautista, en el municipio de Tuxtepec, Sheinbaum fue recibida por una multitud que coreaba “¡presidenta, presidenta!”, al tiempo que ella reafirmaba la imperiosa necesidad de continuar con la Cuarta Transformación.

“Cuando hablamos de la continuidad de la Cuarta Transformación es porque no queremos que llegue nadie al gobierno de México que traicione al pueblo de México. No queremos que se regrese a los tiempos antiguos de los presidentes que servían a unos cuantos, que vendían las propiedades de la nación, eso no se nos olvida”, dijo.

Ejemplificó lo que los gobiernos de la Cuarta Transformación se guían por los principios y valores de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y esto se refleja en acción de gobierno como la construcción del Trolebús Elevado, así como el Cablebús, en zonas marginadas de la capital del país.

En el mitin, la exjefa de Gobierno capitalino explicó que sus recorridos por el país buscan hacer conciencia del por qué no deben regresar los “opositores de Morena” a la Presidencia y el riesgo que conllevaría para los programas sociales un cambio en la política de gobierno.

De igual forma, aprovechó para decir que el proceso por el cual se elegirá al candidato de Morena será a través de una encuesta a todo el país y con ello se eliminará el dedazo de la sucesión presidencial.

“La encuesta es para preguntarle a todo el país quién les gustaría que fuera el coordinador o coordinadora de la cuarta transformación”, comentó la “corcholata”.

“¡Es Claudia, es Claudia!”, respondió la multitud reunida en el parque Benito Juárez.

“Por eso por eso porque estamos viviendo un proceso de fortalecimiento de la democracia en México, nada de que solamente es el INE la democracia. La democracia está en el pueblo de México y nuestro partido está dando un gran ejemplo de decisión democrática, por eso hoy vengo a Tuxtepec, vengo aquí a Tuxtepec a iniciar este camino para la coordinación de la Defensa de la Transformación”, sostuvo.

En un resumen de su trayectoria política, Sheinbaum enfatizó que ha estado desde el principio del lado de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como aspirante presidencial, como integrante de su “gobierno legítimo”.

Detalló que su lucha ha sido por las causas sociales, desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en defensa por la educación gratuita y a lado de personajes emblemáticos como el de Rosario Ibarra de Piedra y su movimiento por los desaparecidos de la Guerra Sucia de Luis Echeverría.

“Las mujeres podemos ser astronautas, podemos ser ingenieras, podemos ser abogadas, ¿qué más? Podemos ser presidentes municipales, las mujeres podemos ser diputadas, que hay varias diputadas, senadoras, gobernadoras y las mujeres también podemos ser presidentas de la República”, expresó Sheinbaum.

