Coachella 2024: del retorno de No Doubt al auge del regional mexicano y el ‘Latino Power’

La nostalgia, la modernidad y la multiculturalidad vuelven a darse cita este fin de semana en la ciudad desértica de Indio (California, EU) para la 23 edición del Festival de Coachella, con el reencuentro de No Doubt, los corridos tumbados del mexicano Peso Pluma, los éxitos del argentino Bizarrap o el reguetón del colombiano J Balvin.

Famoso por la potencia de las actuaciones que reúne, el exclusivo público de artistas y celebridades que atrae y la moda que se impone en sus jardines del Empire Polo Club ubicado en medio del desierto, Coachella es sin duda uno de los encuentros musicales más reputados del mundo.

De las 147 actuaciones que inundan el cartel de este año, destacan Doja Cat; Tyler, the Creator; Lana del Rey y No Doubt. Ninguno, excepto el último, es un novato en el festival, pero para todos es la primera vez que lideran Coachella.

Después de que en 2023 Bad Bunny se impusiera como el primer artista latino en encabezar el cartel de este encuentro que comenzará con su primera ronda de conciertos este viernes, el talento latino muestra que su poderío es más que una racha de buena suerte al ocupar varios espacios relevantes del festival.

Aunque el nombre de ningún latino aparece entre las cabezas del cartel, figuras como J Balvin y Peso Pluma destacan en la lista y se posicionan a la altura de bandas legendarias como Blur.

Ambos artistas ya habían participado en esta cita: Balvin tuvo un concierto propio en 2019 en el que tuvo como invitada a Rosalía, y en 2023 Peso Pluma apareció en el show de Becky G para cantar su colaboración ‘Chanel’, augurando el éxito de todo un año que incluso lo llevó a convertirse en el artista más visto en YouTube en Estados Unidos.

Artistas como Bizarrap, el productor argentino detrás de éxitos mundiales como ‘BZRP Music Sessions #52’, junto a Quevedo, o el polémico desahogo amoroso de Shakira en la ‘BZRP Music Sessions #53’, así como la trapera puertorriqueña Young Miko, considerada la artista impacto 2024 por los Billboards, mantienen en alto la representación latina en las actuaciones del viernes.

Los corridos tumbados no serán los únicos portavoces del regional mexicano de esta edición. El sonorense Carin León debutará en Coachella y en su espectáculo se esperan tanto sus temas más mexicanos como la influencia del género musical estadounidense bluegrass.

Asimismo, el rapero Santa Fe Klan, la cantante Girl Ultra y su alternativo R&B en español, el pop urbano de los hermanos de Latin Mafia o el post-punk del español Depresión Sonora contribuyen a la diversidad en la música hispana que se escuchará en esta edición.

El desierto del Valle de Coachella será testigo además no solo del reencuentro de No Doubt, la banda noventera liderada por Gwen Stefani y autora de éxitos como ‘It’s My Life’ o ‘Don’t Speak’, a casi una década de su último concierto.

También volverá a reunirse la banda Sublime, de Long Beach, con sus dos miembros originales Bud Gaugh y Eric Wilson y Jakob Nowell, el hijo del cantante y guitarrista original Bradley Nowell, en el puesto de su padre, fallecido en 1996.

En el evento se prevén ciertos actos y posicionamientos políticos en sus escenarios gracias a la participación de artistas como Saint Levant, de origen palestino y quien ha alzado la voz en diversas ocasiones en contra de la actual ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Sabrina Carpenter, Justice, Deftones y Jungle, entre otros, completan la oferta musical de este festival que se celebrará los fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril, con la participación de los mismos artistas.

Todos aquellos que no puedan adentrarse en el desierto californiano en dichas fechas podrán ponerse al tanto de las actuaciones gratuitamente a través de la retransmisión en directo a través de Youtube.

Con información de EFE.

