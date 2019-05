Coca-Cola influye en investigaciones científicas, revela estudio

Coca-Cola ha invertido millones de dólares en investigación científica en universidades. Pero si al gigante de las bebidas no le gusta lo que los científicos encuentran, la compañía tiene el poder de asegurarse de que su investigación nunca vea la luz del día, se reveló en un estudio.

El análisis, publicado en el Journal of Public Health Policy, y reportado por Discover Magazine, explica cómo Coca-Cola utiliza acuerdos contractuales para influir en la investigación de salud pública que la empresa apoya financieramente.

El estudio explica que Coca-Cola utiliza contratos cuidadosamente construidos para garantizar que la empresa tenga acceso temprano a los hallazgos de la investigación, así como la capacidad de terminar los estudios por cualquier motivo.

Los investigadores dicen que esto le da a la compañía de bebidas la capacidad de aplastar los resultados desfavorables de la investigación, como los estudios que relacionan el consumo de bebidas azucaradas con la obesidad.

En detalle

Los autores del estudio están afiliados a la Universidad de Cambridge, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Bocconi y la organización el Derecho a Saber de los Estados Unidos, una organización sin fines de lucro que aboga por una mayor transparencia en el sistema alimentario.

Basaron su informe en los contratos de investigación de Coca-Cola obtenidos a través de numerosas solicitudes de Libertad de Información, por las que se descubrieron más de 87,000 páginas de documentos. En la pila, los autores del estudio encontraron cinco acuerdos de investigación de Coca-Cola con cuatro universidades: Louisiana State University, University of South Carolina, University of Toronto y University of Washington.

Gran parte de la investigación que apoya Coca-Cola está relacionada con la nutrición y la actividad física.

Si bien su análisis se centró en Coca-Cola, los investigadores dicen que este tipo de contratos no son únicos en el mundo de la ciencia patrocinada por las empresas.

A medida que el gobierno de los Estados Unidos gasta menos en investigación, los patrocinadores corporativos están participando, pero no siempre por el bien común.

POM, Monsanto y PepsiCo han patrocinado estudios de salud relacionados con sus productos. Pero al revelar cómo solo una empresa puede influir e incluso matar estudios sin razón, los autores del estudio abogan por una mayor transparencia en la investigación científica patrocinada por empresas.

La letra pequeña

Al analizar la letra pequeña de estos contratos, los investigadores encontraron que Coca-Cola tiene derecho a revisar los estudios antes de que se publiquen, pueden proporcionar comentarios sobre la investigación y tiene el derecho de terminar los proyectos de investigación en cualquier momento, sin razón.

Las disposiciones contractuales también aseguraron que Coca-Cola mantuviera los derechos de propiedad intelectual relacionados con la investigación.

Aunque los investigadores no descubrieron ejemplos concretos de Coca-Cola que ocultan hallazgos de investigación que podrían ser perjudiciales para la compañía, los investigadores dicen que está diciendo que estas cláusulas contractuales restrictivas existen en primer lugar.

De acuerdo con una respuesta vía correo electrónico dirigida a Discover Magazine, el autor del estudio, Gary Ruskin, dijo que Coca-Cola consigue incluir en algunos de sus acuerdos de investigación la posibilidad de influir y terminar proyectos de investigación.

“Uno de los principios del método científico es que los resultados de los experimentos no están predeterminados. Pero en algunos casos, Coca-Cola tenía el poder de predeterminar los resultados científicos, ya que podría acabar con los estudios si resultaran perjudiciales para Coca-Cola y sus beneficios. Eso no es ciencia. Son las relaciones públicas», dijo el Ruskin a Discover Magazine.

Asimismo, los autores del estudio descubrieron intercambios de correo electrónico que muestran a científicos y funcionarios universitarios discutiendo los acuerdos de contrato de Coca-Cola.

En un comunicado, Coca-Cola dijo que «estamos de acuerdo en que la transparencia y la integridad de la investigación son importantes», pero no comentó los detalles de esta historia.

