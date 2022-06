Cofundador de Globant: ‘Hay que mojarse los pies en el metaverso, cripto, NFTs’

Globant es una compañía argentina de software cuyos desarrollos tocan a diario a casi mil millones de personas en todo el mundo. Desde la magic band que se usa en los parques de diversiones de Disney o el videojuego de FIFA desarrollado por Electronic Arts, hasta la aplicación de LinkedIn o Android, el sistema operativo de Google para teléfonos inteligentes. Globant es una especie de gigante tecnológico, que camina con bajo perfil.

Con motivo de su Tech & Fest, un festival de tecnología y música celebrado el 1 de junio en la Ciudad de México, Guibert Englebienne, uno de los cuatro que en 2003 fundaron Globant, empresa de la que hasta hace poco fue director de tecnología, o CTO por sus siglas en inglés, conversó en exclusiva con Forbes México para repasar algunos de los términos que hace unos años nadie o pocos mencionaban y que hoy están en boca de medio mundo.

Cuestiones como el metaverso, criptomonedas o NFTs van y vienen en la conversación. Por ejemplo, cuenta que las inversiones en criptomonedas (en las que Globant ha participado) deben ser en porcentajes razonables dada la volatilidad del mercado. Eso sí, considera que los NFTs son presente y futuro.

‘Hay que mojarse los pies en el metaverso’

El primer término del glosario tecnológico que está en boga es el metaverso. “Hay dos motivos por los cuales hoy el metaverso está en boca de todos. El primero es que en noviembre del año pasado Facebook cambia su nombre a Meta y hace que todo mundo ponga ojo en el tema. El segundo tiene que ver con el hecho de que los últimos dos años han sido la mayor ola de digitalización de nuestra vida y se desdibujan los límites entre lo físico y lo virtual”.

“Si sumamos eso a la madurez de las tecnologías de gaming que permiten generar entornos realistas e inmersivos y a la madurez del blockchain que permite crear una economía que acompañe la creación de estos mundos virtuales, todo eso confluye en que hoy todo el mundo esté tratando de descubrir qué puede hacer en el metaverso y qué pueden hacer las compañías en el metaverso, es un momento muy interesante para preguntárselo”, apunta.

Englebienne lo tiene claro. Hace unos días un reporte de YouTube destacaba que 52% de los gamers piensa que los videojuegos están revolucionando la economía y para 55% de los mexicanos, marcas como PlayStation, Nintendo y Xbox deberían crear sus propias monedas virtuales. De hecho, YouTube advierte que criptomonedas, NFTs, tokens, coins, wallets, blockchain, digital gold, ya es moda corriente entre los gamers-

“Los consumidores del futuro ya están jugando. Por eso, algunas marcas están empezando tímidamente a articular nuevos modelos de negocio con las plataformas gaming (…) Es como si para participar de las oportunidades de la economía del futuro, todos tuviéramos que apostarle un poco a jugar el juego de la gamenomics”, añadía el estudio de YouTube dado a conocer el 2 de junio, el mismo día que Forbes México pudo charlar con Englebienne.

Guibert, una de las mentes maestras detrás de Globant, señala que “como en todo momento temprano, hay marcas que buscan con el metaverso la posibilidad de mostrarse innovadores”, pero esa tarea no es cosa de solamente enviar un comunicado de prensa diciendo “estoy en el metaverso”, ataja Englebienne, sino de que las compañías y las marcas se lancen “con un propósito que tenga sentido”.

“Hoy es fundamental para cualquier organización dedicarle tiempo a las nuevas tecnologías que crecen de manera acelerada, es fundamental tener líderes que dediquen tiempo a comprender estas tecnologías, tener socios tecnológicos que logren encontrar buenas razones para explotar el metaverso. Eso requiere pensar mucho cuáles son las oportunidades que una marca tiene en estos modelos más inmersivos y con una demografía de usuarios más joven y gamer”, añade.

Pero en definitiva, cierra su análisis sobre el término del metaverso, “hay que comprender ese mundo, hay que mojarse los pies y tratar de jugar un poco, de entender qué es lo que se viene porque definitivamente hay modelos que pueden ser monetizables y lo que tiene de bueno la web 3 es que uno se loguea con una billetera, es como que ya vienen con los medios como para hacer más fácil la monetización y eso genera oportunidades interesantes”.

“Una parte de tu tiempo, como líder de una organización, tiene que estar dedicada a comprender el potencial de las nuevas tecnologías. Las organizaciones en general, cuando crecen, se cristalizan en un modelo de negocios que les ha sido favorable y sobre el cual han desarrollado un hábito y una costumbre, pero la aparición de las nuevas tecnologías, van a generar disrupción sobre tu negocio. Dedicarle una parte de tu tiempo a poder comprender esto es fundamental”. Guibert Englebienne, cofundador de Globant

—¿Guibert Englebienne es entusiasta del metaverso?

—Soy entusiasta del metaverso, pero siempre he tenido la mirada de que toda tecnología viene con mucha espuma, mucha excitación, y lo correcto es tratar de despejar esa espuma para poder entender cuál es la oportunidad real detrás de eso y es apasionante ver que hay un montón de oportunidades a lo largo de diferentes industrias como la financiera, el entretenimiento, el real estate, el retail. Creo que se abren grandes oportunidades, creo que sí es algo que las marcas deberían estar mirando.

‘Una criptolimpia es saludable’

En mayo, una caída generalizada del mercado de criptomonedas, impulsada por el colapso de la moneda estable TerraUSD, afectó severamente a los criptoactivos desatando una salida de capitales de más de 200,000 millones de dólares del mercado en solo 24 horas. A mediados de ese mes, bitcoin, la criptomoneda más popular, cayó 10% para ubicarse en su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Guibert prefiere ver e vaso medio lleno ante este criptocrash.

“El caso de las criptomonedas es como lo que hablaba del metaverso, primero lo capturaron algunos techies y luego fue ganando momento y hoy está en boca de todos. Con respecto a las recientes caídas de los mercados creo que esto es saludable en alguna medida porque limpia el panorama y separa aquellos proyectos que tienen una propuesta de valor sólida versus aquellos que son simplemente una especulación”, opina el cofundador de Globant.

Abunda: “de la misma manera pasó con la explosión de la burbuja de internet, muchas compañías dejaron de existir porque no tenían un modelo de negocio sólido por detrás, pero las que aguantaron ese momento hoy son grandes compañías, está el caso de Mercado Libre o Despegar, son compañías que nacieron en esa época, que lograron pasar la crisis y continuaron. Es un momento de limpieza que me parece que es saludable”.

Al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, Globant reportó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en el primer trimestre el año pasado que había comprado 500,000 dólares de bitcoin. El criptocrash de este año no inhibió a la compañía argentina para seguir la apuesta hacia la criptoeconomía, pero eso sí, con mesura.

“Nos parece que (el bitcoin) está bueno como una estrategia de diversificación y si uno cree en las criptomonedas, poder hacer una apuesta en eso, pero siempre de una manera razonable. Creo que sigue siendo una inversión que tiene sus riesgos y uno lo tiene que hacer en un porcentaje acorde al apetito que uno pueda tener”, reconoce el también presidente de Globant X y Globant Ventures.

Y Guibert mete en la conversación a otro argentino, Wenceslao Casares, un pionero de la banca en línea y entusiasta de la criptoeconomía. “’Wences’ dice que 1% de tus activos debería estar en bitcoin porque tal vez todo vaya mal, pero también existe una chance de que esto crezca mucho, como pasó. Si uno va a tomar una apuesta, debe ser controlada”.

China no quiere saber nada sobre criptomonedas, se le hace saber a Guibert, que responde: “hay muchas instituciones que ven amenazada su existencia por la innovación tecnológica, entonces qué tratamos de hacer, tratar de salir a tapar el sol con las manos. Ese tipo de miradas como en China lo único que genera es mayor brecha entre la economía que se mueve de una manera y otra economía paralela que se mueve al costado, no es bueno”.

“Es bueno sincerarse en que el mundo está cambiando, la gente va a tener que cambiar, hay instituciones que van a tener que cambiar, muchos bancos centrales están adoptando sus monedas digitales, así como muchos bancos ahora lanzan su propuesta fintech después de muchos años de haberlo negado. Tarde o temprano te tienes que rendir a la evidencia y hay mucha innovación dando vuelta”, remarca.

CONSEJO PARA INVERSIONISTAS PRINCIPIANTES:

Hay que hacer una apuesta moderada, que no ponga en riesgo tu capital o todos tus ahorros. Debe ser moderado porque si ese pedacito de inversión logra tener un crecimiento exponencial va a balancear con el resto y me parece que con eso puedes vivir, y si pierdes eso no va a ser un gran problema tampoco.

La burbuja de NFTs

La conversación de Guibert Englebienne con Forbes México cierra con otro de los términos que están en boca de todos y hace unos años no pintaban: los Non Fungible Tokens (NFTs) o tokens no fungibles, que se pueden entender como un certificado digital que garantizan la propiedad sobre gráficos, vídeos, textos o cualquier otro objeto digital. Al igual que las criptomonedas, se basan en la tecnología blockchain.

El hilo conductor de la charla con Guibert es que, como en toda disrupción, siempre hay espuma que no deja ver la propuesta de valor de nuevas tecnologías, y aplica tanto al metaverso, como a las criptomonedas y no podía ser de otra manera, también a los NFTs. “Yo diría que es necesario separar que la ebullición que genera el NFT de lo que va a quedar. Me parece que el NFT como tal es una muy buena innovación”, dice el experto en negocios tecnológicos.

“El NFT como tal me parece que habilita modelos de negocio superinteresantes, pero no es una cuestión de salir a hacer NFT así porque nada más, por decir que todo el mundo lo está haciendo y yo también lo tengo que hacer, sino que hay que comprender el potencial real detrás de la tecnología, detrás de los contratos inteligentes y poder generar propuestas distintas a lo que se está viendo”, opina.

Una de las características de los NFTs es que no existen dos iguales, lo que les diferencia de las criptomonedas. Su vinculación con un certificado de garantía digital los hace únicos, indestructibles e imposibles de robar, lo que los hace ideales en el mercado del arte y el coleccionismo.

En marzo del año pasado un archivo JPG creado por el artista Beeple alcanzó el récord de 69 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s. Se trata de Everydays: The First 5000 Days, un collage de creaciones digitales diarias que Beeple hizo desde sus comienzos y que fue publicando en su perfil de Instagram.

Eso me parece apasionante, esa comisión por transacción hecha de cada NFT lo puedes llevar a otras industrias también. Como herramienta para capturar valor a lo largo del tiempo, para entrar a modelos asociativos de distribución de valor a diferentes jugadores en una cadena de valor, me parece muy valioso.

Sí, Englebienne ve a los NFTs como el presente y futuro no solo del criptoarte, sino también de otras industrias, pero mesurado como es, advierte: “como en todo, siempre hay una euforia, habrá algunas cosas que van a quedar y otras que van a perder su valor, pero estamos en la aparición de una tecnología que definitivamente está para quedarse y es muy interesante”.

