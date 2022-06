El ‘gaming’ deja de ser de nicho para volverse cada vez más ‘mainstream’

“Todos somos gamers y el que aún no lo es, lo será”. Así de directo es YouTube al afirmar que el gaming está dejando de ser una industria de nicho para volverse cada vez más mainstream. “Mientras el mercado y los medios siempre trataron a los videojuegos como un hobby de nicho, los juegos electrónicos se convirtieron en una parte fundamental de la juventud actual”, menciona una investigación de YouTube sobre la tendencia del gaming en la plataforma.

El informe apunta que para el 72% de los jóvenes de la generación Z (15-25 años), los videojuegos son un mejor formato de entretenimiento que las redes sociales y el streaming. Y siendo el gaming una de las formas de entretenimiento más socorridas, el 52% de los aficionados a los juegos electrónicos en México ven a YouTube como la plataforma con mejor información y secretos sobre sus títulos favoritos. Es como una escuela para los gamers.

Pero esta industria no solamente se trata de los videojugadores. YouTube señala que una buena parte del mercado ya entendió este nuevo movimiento.

Marcas de moda como Nike o Balenciaga crearon juegos y piezas digitales al mejor estilo de Direct To Avatar. Otras como Wendy’s o Pizza Hut compiten por posicionarse como el “combustible oficial de los videojuegos” y producciones como “El Hombre Araña” o “El juego del calamar” incorporan estéticas gamer.