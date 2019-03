Comisión de Energía del Senado descarta remover a titular de la CRE

La Comisión de Energía del Senado descartó una iniciativa para remover al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, durante la investigación que está realizando el gobierno por un supuesto conflicto de interés.

“No creo. Podría preguntarle a otros senadores, pero yo al menos no lo tengo en la agenda”, respondió el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana.

El funcionario reconoció que existe una investigación en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conflicto de interés, además de posible fraude y lavado de dinero por parte de un familiar que trabaja en una filial de Fermaca.

“Esa investigación la deben hacer las Secretarías. Con esos elementos, claro que nosotros 8los senadores) tenemos la capacidad de quitarlo”, comentó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que durante su reunión con García Alcocer el pasado 26 de febrero, este le ofreció su renuncia, propuesta que rechazó el mandatario.

“Lo que le expresé es que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ninguna acto arbitrario”, indicó.

El titular del regulador energético ha comentado que la única autoridad que puede remover al presidente de la CRE es el Senado.

“Ellos designaron, ellos nos pueden remover. ¿Por qué causales? Causales graves”, dijo Alcocer durante una conferencia de prensa, el pasado 18 de febrero.