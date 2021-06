Se ha hablado mucho de los tokens no fungibles (mejor conocidos como NFT) que para algunos parece casi un arte oculto, pero no tiene nada de eso y es más, su existencia sigue la lógica de vender cualquier otra cosa por internet, por eso te explicamos cómo crear un NFT gratis, y no fallar en el intento.

Si eres artista, músico o perteneces a cualquier otra rama creativa, es posible que algo sepas de esto, y probablemente hayas descubierto que que puede costar unos 100 dólares o más en gastos requeridos para procesar y validar futuras transacciones en la cadena de bloques Ethereum, que es donde pertenecen los tokens no fungibles.

La tarifa mencionada es solo para hacer el NFT y no estamos hablando de venderlo aún, por eso hay que decir que no se pueden evitar ciertos costos cuando se trata de vender un token no fungible, como si se tratara de cualquier otro bien.

Para crear un NFT sin pagar, recomendamos la aplicación S!ng, que en la actualidad solo está disponible para iOS, pero la compañía planea lanzar una aplicación macOS pronto y eventualmente Android, así que si ese es su caso no pierda las esperanzas.

Primero hay que decir que solo se puede usar la versión del sitio web una vez que nos hayamos registrado en el servicio de la aplicación de iOS, ya que la edición web no está disponible como una opción independiente.

S!ng permite crear prácticamente cualquier tipo de NFT con soporte para capturar fotos, videos o audio en la aplicación, y un cargador de archivos para otros tipos de contenido que hayas creado y que eventualmente podrían convertirse en uno.

Para usar S!ng no se necesita conocer mucho de la tecnología inventada por el joven Vitalik Butarin, simplemente descargue la app de la App Store, cree su cuenta y estará listo para comenzar.

La aplicación incluso crea una billetera Ethereum para que almacene su NFT y las divisas digitales que movilice en el futuro.

Una vez que haya instalado la aplicación, deberá proporcionar su dirección de correo electrónico para quedar registrado en el servicio y luego toca elegir un avatar para usar en S!ng e identificarse como qué tipo de creador es, de una lista de 10 opciones.

Lee más Morton subasta su primer arte NFT y abre la galería a las nuevas tendencias

Cómo hacer un NFT y no fallar en el intento

En ese momento está listo para crear su primer NFT:

– Toque el botón circular en la parte inferior de la pantalla.

– Seleccione el icono del contenido que desea crear / cargar (archivo, foto, video o audio).

– Capture o cargue el contenido.

– Edite el nombre de la NFT si lo desea.

– Agregue notas, colaboradores o archivos asociados tocando el botón más (+).

– Luego, ‘enviar’.

En ese momento la app generará el NFT y vale decir que S!ng permite cargar archivos de hasta 150GB, aunque no hay un límite específico para el tamaño del contenido del token.

Ahora, serás el feliz poseedor de su NFT, y la aplicación le permitirá ver, archivar o compartir fácilmente sus tokens con otros.

Los NFT generados en S!ng se ejecutan en la cadena de bloques Ethereum utilizando el estándar ERC-721, por lo tanto los activos digitales creados bajo la plataforma permanecerán intactos en la red Ethereum.

Ahora el NFT comienza su trayecto de enfrentarse al mundo real y sus situaciones: en este estadio, el NFT quedó alojado en su criptowallet y puede decidir dónde colocarlo para venderlo, ya sea Nifty Gateway, OpenSea, Zora, SuperRare, entre otras.

El punto es que alcanzar la posibilidad de vender el NFT, y hallarle un valor real en el entorno digital es algo que está asociado con la trascendencia que pueda tener el activo dependiendo que se trate de una obra de un artista conocido o no.

Es lo mismo que cuando emergieron las plataformas digitales para la venta de música, ya que cualquier artista puede llegar a colocar sus obras en Apple Music, Spotify o cualquier otra, pero su trascendencia depende del material en sí y de que tan conocido sea su autor.

Por lo tanto, en el arte NFT es casi lo mismo, ya que el token es una forma de digitalizar las obras pero si su autor se trata de un desconocido, puede que el criptoarte quede alojado por siempre en la blockchain, sin trascender jamás.

Por lo tanto, es muy snob pensar en que tener obras de arte NFT puedan dan mayor visibilidad o trascendencia al artista en cuestión, cuando el NFT es un simple vehículo digital de propiedad y apreciación.

Te puede interesar Venden la primera propiedad del mundo a través de NFT: ¿revolución en el mercado de bienes raíces?