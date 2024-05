Cómo el nuevo CEO del gigante cripto Tether está rehaciendo la empresa para el Apocalipsis

Si bien gran parte del mundo de las criptomonedas se derrumbó y quemó durante la reciente caída del mercado, tambaleándose por el colapso de FTX y otros gigantes, Tether ha prosperado.

La capitalización de mercado de su moneda estable, USDT, se disparó a 111 mil millones de dólares, el triple que la de su rival más cercano, USDC, emitida por Circle, con sede en Boston. Gracias a las tasas de interés más altas de los bonos del Tesoro de EE. UU., que constituyen la mayor parte de las reservas que respaldan sus monedas estables digitales, Tether se encuentra en una posición envidiable porque su fuente de capital es efectivamente gratuita. A diferencia de los bancos tradicionales, los clientes que depositan moneda fuerte en Tether a cambio de los tokens no ganan intereses.

Sólo para el primer trimestre de 2024, Tether informó “resultados financieros” no auditados de toda la empresa de 4.500 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.400 millones de dólares. En 2023, reportó una ganancia neta de $6.2 mil millones de dólares, lo que probablemente la convierte en la empresa de criptomonedas más rentable en la actualidad. Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas de EE. UU., obtuvo 95 millones de dólares sobre 3.100 millones de dólares en ingresos en todo 2023 y durante el primer trimestre de 2024 tuvo unos ingresos netos de 1.200 millones de dólares gracias en gran parte al aumento de los precios de las criptomonedas. Aproximadamente el 20% de las ganancias de Coinbase en 2023 se generaron a partir de los intereses que recibió sobre las reservas que respaldan la moneda estable USDC gracias a una asociación con Circle.

Lleno de capital, Tether ahora busca crecer más allá de las monedas estables. El mes pasado, la compañía, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, anunció una reestructuración estratégica, ramificándose en tres nuevas divisiones más allá de las monedas estables, la minería de bitcoins, la inteligencia artificial y la educación.

“Existe este concepto de eliminar intermediarios en las criptomonedas que se puede aplicar a muchas otras cosas”, dice el nuevo director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, quien se había desempeñado como director de tecnología y portavoz desde 2017.

La expansión planificada de Tether no es sólo una cuestión de diversificación prudente: es filosófica. “Creemos que el 90% de las tecnologías, si no más, están diseñadas para el mejor de los casos, pero nadie está creando tecnología para el peor de los casos”, dice Ardoino, de 40 años. “Si hay una catástrofe, no “Tiene que haber una guerra enorme, pero cualquier cosa puede pasar y no estamos preparados para eso”.

Los historiadores de las criptomonedas recordarán que Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en respuesta a la crisis financiera de 2008, un momento en el que había dudas generalizadas sobre la estabilidad y confiabilidad de los sistemas financieros globales existentes. Ardoino cree que Tether desempeñará un papel importante en la creación de lo que él describe como tecnologías soberanas que pueden empoderar a las personas.

Ardoino dice: “Es bueno tener dinero resiliente, pero si solo tienes dinero resiliente y todo lo demás está centralizado, puede destruirse rápidamente. Uno de nuestros lemas es “construir para el apocalipsis”.

Paolo Ardoino se crió en el norte de Italia en una granja familiar. Comenzó a codificar a la edad de ocho años y luego estudió informática y matemáticas en la Universidad de Génova. Tras su graduación en 2008, Ardoino se convirtió en investigador de un proyecto militar en la empresa de electrónica y tecnología de la información Selex Communications, donde se centró en redes resistentes de alta disponibilidad y criptografía.

En busca de oportunidades fuera de Italia, se mudó a Londres alrededor de 2013 y poco después fundó Fincluster, una startup que creaba aplicaciones financieras basadas en la nube para asesores, administradores de fondos e instituciones en Londres, Milán y Lugano. En octubre de 2014, uno de sus clientes le presentó a Giancarlo Devasini, el director financiero de Tether y su criptoexchange hermano Bitfinex. Devansini le pidió a Ardoino que le ayudara a escalar la plataforma de Bitfinex, que ya estaba ganando popularidad.

Pronto, a Ardoino se le asignó la tarea de liderar la tecnología en ambas empresas y, dado que Devasini y el director ejecutivo Jean-Louis van der Velde evitaron ser el centro de atención, Ardoino se convirtió en la cara pública de Tether. Los tres, así como el abogado general Stuart Hoegner, se convertirían en multimillonarios, según el ranking de multimillonarios de Forbes .

En diciembre, Ardoino tomó oficialmente las riendas de Tether mientras conservaba sus funciones de CTO en Bitfinex. También lidera la estrategia en Holepunch, una plataforma tecnológica que permite a los desarrolladores crear aplicaciones sin servidores, lanzada por Tether, Bitfinex y la plataforma de infraestructura Hypercore.

La estructura de propiedad de ether no ha cambiado según Ardoino. El director financiero Devasini sigue siendo el mayor accionista de la empresa y el ex director general van der Velde sigue participando como asesor. Eso no ha impedido que Ardoino trace el nuevo rumbo de Tether. El mes pasado, la compañía anunció su reestructuración en cuatro divisiones para reflejar su enfoque cada vez más amplio:

Finance, que gestiona el USDT y supervisa la próxima plataforma de tokenización de activos digitales;

Data, responsable de las inversiones estratégicas en tecnologías emergentes, incluida la IA y las plataformas peer-to-peer;

Power, centrada en la minería de bitcoins y emprendimientos relacionados con la energía;

Edu, para apoyar iniciativas de educación y liderazgo.

Tether ya ha logrado avances significativos en cada ámbito. El año pasado, el gigante de las monedas estables participó en una inversión de mil millones de dólares en una operación minera de bitcoins en El Salvador, denominada “Volcano Energy”, a pesar de que las operaciones funcionarían con energía solar y eólica. También estableció su propia mina de bitcoins en Uruguay. En septiembre pasado, Tether reveló que gastó 420 millones de dólares en 10.000 unidades de procesamiento de gráficos (GPU) H100 de Nvidia, que suelen utilizar las empresas de inteligencia artificial que buscan procesar grandes cantidades de datos, en nombre de la minera de bitcoins Northern Data que cotiza en Alemania. A cambio de los chips avanzados, Tether recibió una participación del 20% en la empresa, que tiene la intención de alquilar los chips a nuevas empresas de IA. Otra inversión novedosa de Tether se produjo en abril, cuando gastó 200 millones de dólares en una participación mayoritaria en Blackrock Neurotech, una biotecnología de Salt Lake City que crea implantes cerebrales diseñados para permitir a las personas con trastornos neurológicos o parálisis la capacidad de “comer, beber, operar”. brazos robóticos y enviar correos electrónicos con solo pensar”.

La compañía también duplicó su plantilla el año pasado a unos 100 empleados, según Ardoino, quien entrevista personalmente a cada candidato. “No quiero hombres que digan sí”, dice Ardoino. “Quiero que la gente me diga lo que piensa sobre Tether, lo que estamos haciendo bien y mal”.

En términos de minería de bitcoins, el objetivo de Ardoino es conseguir una cuota de mercado del 5%, lo que la situaría entre los principales mineros a nivel mundial. “Si piensas en bitcoin como la forma suprema de dinero, ya sabes, construida para el apocalipsis, no quieres que la mayor parte de la minería de bitcoins se concentre en un solo país. Entonces la manera de hacerlo es invertir en diferentes regiones”, explica. “Comenzamos en América del Sur y planeamos expandirnos a diferentes áreas a nivel mundial para asegurarnos de que la minería de bitcoins pueda continuar descentralizada”.

“En términos de competir en la minería de bitcoins, en realidad se trata de la inversión que puedes hacer. Han asignado unos 500 millones de dólares. Se puede llegar bastante lejos con eso”, dice Kevin Dede, analista de HC Wainwright. Adam Sullivan, director ejecutivo de la minera que cotiza en bolsa Core Scientific, agrega: “Son el mayor inversor en minería de bitcoins en este momento. Es una opción natural para ellos porque eso es realmente lo que impulsa su negocio”. Sullivan se refiere al hecho de que el reciente aumento del precio de bitcoin ha impulsado las ganancias de Tether dadas sus grandes tenencias del activo digital. La minería de bitcoins debería amplificar las ganancias si los precios de bitcoins continúan aumentando.

Pero si bien Tether ha logrado avances en la minería de bitcoins, su paso a la IA será más desafiante. Además de acuerdos como Northern Data, Tether busca establecer experiencia interna en la construcción de modelos a gran escala e integración de funciones de inteligencia artificial en sus productos existentes. Las ofertas de trabajo en su sitio web enumeran puestos como ingeniero de inteligencia artificial y jefe de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. “Creo que la IA puede ser mucho más útil y estar un poco menos sujeta a los prejuicios políticos de una pequeña elite que en este momento dirige los mayores proyectos de IA del mundo”, dice Ardoino refiriéndose al pequeño grupo de empresas entre las que se encuentra Microsoft. OpenAI y Google impulsan ahora la mayor parte del desarrollo de la IA. “Creemos que la IA debería eliminarse de los intermediarios, al igual que el dinero”.

Rob Toews, socio de Radical Ventures, tiene dudas sobre el llamado paso de Tether hacia la IA. “Conseguir GPU y alquilarlas a empresas de IA es una estrategia más fácil de implementar, pero es realmente difícil para mí imaginar que Tether se convierta en un competidor creíble en el mundo de la construcción de modelos de IA multimodales”.

A través de su división educativa, Tether ofrecerá cursos y programas de clases magistrales que abarcarán la tecnología blockchain, así como inteligencia artificial, codificación y diseño. Ya ha lanzado iniciativas con la Academia de la Industria Digital de Georgia y Bitkub, el mayor intercambio local de Tailandia. “La educación es la piedra angular de este camino y sirve como eje para fomentar la prosperidad económica y el desarrollo sostenible”, dice Ardoino.

Dada la problemática historia de las criptomonedas y el hecho de que Tether aún no ha producido estados financieros que hayan sido auditados por contadores públicos certificados, es razonable preocuparse por el origen del capital para las nuevas inversiones de la empresa. Según las certificaciones financieras de la compañía, gran parte de sus ganancias de 4.520 millones de dólares en el primer trimestre provinieron de ganancias en las posiciones de bitcoin y oro de la empresa. Ardoino insiste en que las inversiones de Tether provienen de sus ganancias, no de las reservas de sus clientes.

“Si la gente cree que está empezando a aprovechar sus reservas para invertir en esas cosas, Tether podría caer con bastante rapidez”, dice Austin Campbell, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia y consultor de empresas de blockchain. “Siempre he dicho que el problema con Tether no es lo que tienen ahora. Es lo que podrían tener en el futuro porque no están restringidos”.

Campbell también advierte que el dominio de las monedas estables de Tether está lejos de estar garantizado a largo plazo: “A medida que surjan regímenes de monedas estables, a medida que se formalice la regulación, a medida que se establezcan estas estructuras, Tether tendrá que comenzar a cumplirlos localmente o abandonar esas jurisdicciones”. .”

El dominio de Tether ya está siendo cuestionado. Aunque el USDT sigue siendo líder en el mercado de las monedas estables con una participación del 69%, según datos de DefiLlama, está rezagado en volumen de transacciones. El USDC de Circle registró 178,6 millones de transacciones en abril de 2024, superando los 173,9 millones de transacciones mensuales del USDT, según los análisis del gigante de pagos Visa y la plataforma de datos blockchain empresarial Allium Labs.

Además, una nueva versión del proyecto de ley bipartidista de moneda estable , presentada por las senadoras estadounidenses Cynthia Lummis (R-Wyo.) y Kirsten Gillibrand (DN.Y.) en abril, que limitaría las instituciones sin licencia bancaria a una emisión máxima de moneda estable de $10. miles de millones, podría estimular la competencia de los bancos tradicionales, según un informe reciente de S&P Global Ratings.

Ardoino dice: “Creemos que todas estas inversiones son fundamentales para Tether… cosas que creemos que pueden cambiar la vida de los mercados emergentes y los países en desarrollo. Queremos ser líderes en la evolución de la humanidad”.

