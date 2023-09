El nuevo patrocinador de la IA: Stablecoin Tether hace una apuesta de 420 mdd en GPU en la nube

Un chip de computadora de 40,000 dólares se ha convertido en uno de los productos más populares en la industria tecnológica. Las nuevas empresas están luchando por comprar la H100 de Nvidia, la unidad de procesamiento de gráficos preferida entre las empresas de inteligencia artificial que buscan procesar enormes cantidades de datos.

Ahora, un nuevo rival improbable se ha unido al juego: Tether Group, la empresa de criptomonedas detrás de la moneda estable Tether de 86,500 millones de dólares, acaba de gastar unos 420 millones de dólares en 10,000 GPU H100 en un acuerdo inusual que le permitirá obtener una participación del 20% en una controvertida empresa alemana. El minero de bitcoins Northern Data figura en la lista y planea alquilar los chips a nuevas empresas de inteligencia artificial.

Northern Data no es el primer minero de bitcoins que busca nuevas fuentes de ingresos en el auge de la IA. “Están viendo una gran cantidad de nuevos proveedores de servicios en la nube especializados en GPU”, dijo el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en una llamada de resultados en agosto en la que mencionó el nombre del ex criptominero Coreweave.

La startup con sede en Nueva Jersey hizo el cambio temprano de usar los chips para ejecutar los cálculos utilizados en la minería de ethereum a impulsar los proyectos de IA de InflectionAI y Microsoft y recaudó 2,300 millones de dólares en deuda en agosto después de sellar una ronda Serie B de 421 millones de dólares a principios de este año. Otros mineros como Hive, Crusoe y Hut 8 también han convertido GPU que ahora son esencialmente inútiles para la minería de ethereum después de la revisión de ahorro de energía de la criptomoneda en septiembre de 2022 para alquilarlas por horas a nuevas empresas ávidas de chips.

El acuerdo podría convertir a la empresa con sede en Frankfurt en el mayor operador de GPU en la nube de Europa, fuera de los gigantes de la computación en la nube como Amazon, Microsoft Azure y Oracle, afirma el director ejecutivo de Northern Data, Aroosh Thillainathan. “Fue una gran oportunidad tener disponible el 2% de la asignación de GPU más popular, ya que todo el mundo se está quedando sin GPU”, dijo a Forbes. El Financial Times informó en agosto que se esperaba que Nvidia enviara un total de 550,000 chips H100 este año.

La inversión de Tether en GPU y computación en la nube a través de Northern Data supera incluso a algunas naciones. The Telegraph informó que el gobierno británico había reservado un presupuesto de 120 millones de dólares (100 millones de libras esterlinas) para GPU, mientras que se informó que Arabia Saudita había comprado alrededor de 3,000 unidades de la H100 de Nvidia.

El acuerdo H100 de Tether es tan complicado como enorme. La complicada transacción hará que la empresa compre las GPU a través de la empresa fantasma irlandesa Damoon (¿entiendes? “To damoon”) en la que Northern Data adquirirá una participación del 70% a cambio de acciones equivalentes al 20% de su propiedad. La empresa alemana, que tiene un valor bursátil de 570 millones de dólares (530 millones de euros), tiene la opción de adquirir el resto de la empresa fantasma, pero el coste total sigue sin estar claro. Forbes pudo conocer que el trato aún no se ha cerrado.

Thillainathan luchó por explicar por qué Tether había comprado los chips en lugar de Northern Data, la estructura del acuerdo o cuánto poseería la compañía de moneda estable de su negocio después del acuerdo. “Así que no pudimos pasar directamente a Nvidia… porque todo se está vendiendo muy rápidamente, por lo que si no te mueves rápido no obtendrás los chips”, dijo. “En ese momento, cualquiera que tuviera dinero podía simplemente recibir las asignaciones de estos chips”.

Northern Data tiene un historial de uso de empresas fantasma, a menudo vinculadas a sus accionistas, para comprar equipos de minería de bitcoins y GPU. En agosto de 2021, compró alrededor de 223,000 GPU AMD y Nvidia de generaciones anteriores en un acuerdo en efectivo y acciones de 430 millones de dólares (365 millones de euros) de una empresa propiedad del controvertido fondo criptográfico block.one. Un mes después, gastó 468 millones de dólares adicionales (400 millones de euros) en un minero de bitcoins también propiedad de block.one, el grupo inversor del multimillonario alemán Christian Angermeyer y el fundador de Northern Data, Marco Beckmann. Block.one, Angermeyer y Beckmann son los principales accionistas de Northern Data.

Northern Data no cumplió con su previsión de EBITDA para 2021 en un 10.4%, con 102 millones de dólares (89.6 millones de euros) informados en su informe anual de 2021 después de no cumplir también con sus previsiones financieras para 2020. Sus cuentas de 2022 aún no se han publicado, pero en abril pronosticó ingresos de un millón de dólares al mes de su nueva división en la nube.

El regulador de seguridad de Alemania presentó una denuncia contra ejecutivos de Northern Data por afirmaciones de que había indicado incorrectamente sus ingresos en octubre de 2021, informó Bloomberg. La compañía dijo que el caso ya estaba cerrado y no se tomaron más medidas.

Thillainathan se convirtió en el director ejecutivo de Northern Data después de que la minera de bitcoins que fundó, Whinstone, se fusionara con su rival que cotiza en Alemania en 2019. Las operaciones de Northern Data en Estados Unidos se vendieron posteriormente a la minera estadounidense de blockchain Riot Blockchain por 651 millones de dólares en abril de 2021. Riot demandó a Northern Data en Septiembre de 2022 alegando que no reveló obligaciones por 84 millones de dólares adeudadas a un tercero (la demanda fue desestimada). Whinstone y Riot también fueron demandados por os clientes de Whinstone, los criptomineros japoneses GMO, por incumplimiento de contrato, y SBI, por fraude en la operación de un centro de datos de Texas. Northern Data no fue incluida en las demandas sobre OGM y SBI.

El acuerdo de Northern Data con Tether Group es una especie de cambio para la empresa de cifrado. Su moneda estable Tether está destinada a estar respaldada 1:1 con dólares estadounidenses por los 86,400 millones de dólares actualmente invertidos. Pero la CFTC multó a la empresa con 21 millones de dólares en 2021 por afirmar falsamente que estaba auditada profesionalmente y totalmente respaldada en moneda fiduciaria.

Tether publica “certificaciones” trimestrales a través de la firma de contabilidad BDO Italia que proporcionan un desglose aproximado de sus activos. Su último informe afirma que las letras del Tesoro de Estados Unidos en su haber representan ahora el 64.5% (55,800 millones de dólares) de sus activos después de reducir su tenencia de bonos corporativos a sólo 115.4 millones de dólares, frente a los 8,400 millones de dólares de julio de 2022. La medida se produjo tras la acusación del Fiscal General de Nueva York de que Tether estaba detrás préstamos a empresas chinas altamente endeudadas y la fallida plataforma criptográfica Celsius.

Tether Group, que es una empresa hermana del exchange de criptomonedas Bitfinex, también posee más de 2,300 millones de dólares en “otras inversiones” que figuran en la lista sin ninguna otra divulgación. El año pasado, realizó sus primeras inversiones públicas en una operación minera de bitcoins impulsada por un volcán en El Salvador, y en su propia mina de bitcoins en Uruguay, y en una startup de pagos georgiana, Citypay.io.

Las tenencias de efectivo de Tether se han desplomado un 98% a solo 90.8 millones de dólares desde diciembre a pesar de que el grupo afirma haber generado más de 1,000 millones de dólares de ganancias solo en el último trimestre. La empresa anunció en julio una recompra de acciones por valor de 115 millones de dólares “para fortalecer aún más el grupo de accionistas”.

Tether Group aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.

