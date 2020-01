Como en Noruega o Dinamarca, AMLO promete sistema de salud de primera y gratuito

Andrés Manuel López Obrador describió que “los populistas de Noruega y Dinamarca” cuentan con un sistema de salud pública gratuito “desde que los ciudadanos nacen y hasta que se mueren“. El presidente, ante esa comparación, prometió que trabaja en lograr emular ese esquema en México.

“Los populistas de Dinamarca y de Noruega garantizan el derecho a la salud. La salud en Dinamarca es gratuita, está en lo que ellos conocen como Estado de Bienestar; hay protección al ciudadano desde que nace hasta que muere. Nosotros queremos crear un sistema de salud pública de primera y gratuito, porque la salud, como la educación no son privilegios, son derechos”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Además, reiteró que la atención en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es atención médica y medicamentos gratuitos en todo el país.

López Obrador ejemplificó acerca de la necesidad de garantizar la salud a todos con un caso personal: un infarto que sufrió.

“Si yo estoy enfermo, ¿Cómo no me van a curar? ¿No me van a atender sólo porque no tengo para pagar, me voy a morir? Es muy injusto eso. (A mí) Me dio un infarto, tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso. Le pasa lo mismo a una persona…y no hay la medicina para prepararlo y que alcance a llegar en una ambulancia, entonces queremos que ahí esté el medicamento, el especialista: es el derecho a la salud y poner todo el énfasis en la prevención y en el primer nivel de atención médica”, refirió.

Concluyó con el compromiso de su administración para que lleguen los medicamentos, “como llega la Coca Cola…a a todos lados”.