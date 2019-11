¿Cómo fomentar la innovación en una organización o empresa?

Por Diana Pinos*

Considero que las empresas y organizaciones están formadas por personas. Una empresa que quiere innovar debe transmitir este valor desde todos los aspectos de la organización. Así como incorporar a personas que vayan en la misma sintonía, que innovar sea un valor importante para ellos.

Se les ha de brindar el conocimiento, las herramientas, las metodologías que existen, como por ejemplo el Design Thinking. Y alinear en todos sus procesos, más allá de cuando tienen que innovar en un producto o servicio, sino incorporar aspectos claves de esta metodología de innovación, como la empatía y creatividad, en todas las esferas de la organización- siendo empáticos con los empleados, fomentando esta empatía y incitándoles a ser creativos. Es de vital importancia generar este ambiente desde todos los aspectos de la organización y fomentar el Lateral Thinking, pensamiento lateral, para que todos los trabajadores sepan pensar de manera creativa y de esta manera puedan tener ideas que les permitan ofrecer una solución innovadora.

Aquí menciono algunos aspectos clave que considero que debe tener en cuenta una organización/empresa que quiera ser más innovadora:

Dándoles voz a los trabajadores: el todo es más que la suma de las partes. Esta frase de la Psicología de la Gestalt ejemplifica muy bien que para fomentar innovación en la empresa es importante contar con equipos multidisciplinares, que aporten diferentes puntos de vista y se enriquezcan entre ellos.

Crear espacios creativos: son mundialmente conocidas las oficinas de Google por ofrecer elementos que incitan a desconectar y pensar de manera lateral. Es importante dedicar tiempo a innovar y es más efectivo si se acompaña de un entorno que favorezca esta innovación.

Premiar las nuevas ideas: somos humanos, y el reconocimiento y sentirnos que aportamos algo a una organización puede ser una magnifica recompensa a la hora de incitar a dar ideas.

Innovación abierta: contar con la ayuda del exterior puede nutrir muchísimo la innovación de nuestra empresa/organización. Muchas grandes corporaciones están implementado cada vez más la colaboración con startups. Ya que de ellas aprenden valores y aspectos muy importantes para innovar, como talento, agilidad y flexibilidad.

Fomentar la empatía y la creatividad: ofrecer herramientas que les permitan poder conectar con el usuario y encontrar insights reveladores que nos lleven a idear para ofrecer una solución innovadora. Está demostrado que las organizaciones que incorporan procesos de creatividad en sus dinámicas de trabajo y en su filosofía de empresa obtienen mejores resultados y adquieren mejores procesos de innovación.

Todo ello es importante acompañarlo de un entorno de optimismo y de actitud positiva, ya que ello favorece un mejor clima y entorno de trabajo.

Muchas veces las empresas que me piden que les enseñe procesos de innovación como el Design Thinking, se quedan satisfechas. Pero no debemos olvidar que no podemos considerar esas sesiones como aspectos puntuales. Sino que para fomentar una cultura de innovación, se ha de integrar en los valores, misión y visión de la empresa/organización. Es la responsabilidad del líder de buscar un equilibrio entre la anécdota y la verdadera implementación para que se fomente de manera efectiva, es decir alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.

La autora es Consultora Creatividad, Innovación, Emprendimiento (2006 – presente).

