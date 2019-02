¿Cómo hacer los mejores negocios por internet?

Internet es un medio de crecimiento exponencial. Desde 2010 ha incrementado 1,000% su valor, según datos del estudio “Comercio Electrónico en México” realizado por la asociación de Internet.mx en 2018. Ofrecer tus servicios o productos en la red ofrece grandes posibilidades de escalarlo, pero también es necesario conocer el terreno para obtener mejores resultados.

Crecer con reservas

Aunque es un canal masivo, los últimos años han mostrado un avance cada vez menos acelerado en las ventas por internet. A primera vista parecería que se trata de un negocio que se acerca a su límite, pero bien se puede tomar esta señal como un mercado que se ya se estabilizó. Internet ya no es una novedad, sino una realidad.

Para 2016 el valor agregado bruto del comercio electrónico en México era de 803,103 millones de pesos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Apenas 3 años antes, era de la mitad (481,232 mdp). Las cantidades que factura el comercio electrónico son grandes y si tu negocio aún no tiene presencia allí, quizá es el momento de establecerlo virtualmente.

Tener mejores negocios por internet

Antes de abrir tu tienda en línea debes tener claro que la dinámica para vender en la red es distinta a una tienda física. Considera entre las principales condiciones:

1) Aumentan los competidores y sustitutos

El comprador tiene acceso a muchos otros sitios dedicados a lo mismo que tú y las razones por las que decidirá comprarte a ti y no a otro son distintas. No todos los productos y servicios tienen la misma suerte en los escaparates virtuales.

2) ¿Qué se vende mejor en internet?

Los servicios son lo que mejor se vende en internet, según arroja el estudio realizado por Internet.mx. El transporte es el rubro con mayor número de consumidores (60%). En segundo lugar, se encuentran los servicios de contenidos digitales como música y video (49%) y la venta de boletos para espectáculos (41%). También son altamente demandadas las descargas, tanto libros como apps (39%) entre los compradores virtuales.

La afinidad de compra de cada producto o servicio es distinta. Aquí la lógica de mercado se ajusta claramente a la red. La encuesta de Internet.mx menciona que 60% de los consumidores mexicanos usaron un servicio de transporte privado como Uber o Cabify. Esto no significa que facturen más, simplemente se usan con más regularidad. En el caso de los productos, la ropa es el mejor negocio online. Si tu comprador tiene acceso a internet debes mostrarle que tu producto o servicio es su mejor opción.

Si no te dedicas a ninguno de estos rubros no todo está perdido. Quizá no eres dueño de vehículos de transporte privado, ni produces contenido multimedia pero también puedes usar la red a tu favor. Además de ser un espacio de venta directa internet funciona como una “vitrina” para exhibir a tu negocio ante millones de compradores potenciales.

3) Cómo se vende mejor en internet

Ten en cuenta que la red no es para cualquier comprador, y que una ventaja muy importante que puedes ofrecer es diversificar el medio de pago; es decir, además de aceptar pagos en efectivo mediante depósitos bancarios, simplificas la compra con cargos a tarjeta de crédito o débito. El cliente gana rapidez y transparencia, y el comercio también.

Por otra parte, es recomendable saber quién está online y listo para comprar allí. Mientras que el 54% de hombres que compran en línea están entre los 25 y los 44 años, el 40% de las mujeres está entre los 25 y los 34, según el sondeo citado. De la misma forma que en una tienda física, debes pensar cómo atraer a tu comprador y si estás en el lugar correcto.

El comercio electrónico es una gran oportunidad para crecer cualquier negocio. Parecería que los servicios son los dueños del internet, pero no necesariamente es así.

Importante: recuerda que si vendes productos hay que agregar la logística de entrega. Hay distintas alternativas como guías de paquetería en gran volumen a menor precio, e incluso compañías dedicadas específicamente a realizar entregas de otros comercios electrónicos. Si quieres crecer tu negocio no es necesario rentar otro local, reserva tu espacio en la web, el único mercado que no ha dejado de crecer en esta década.

