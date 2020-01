¿Cómo pueden las apps de finanzas reinar en México?

Por Karl Berta*

He usado las aplicaciones financieras desde que me gradué de la universidad por una simple razón: Aprender más sobre ahorros e inversiones. En ese momento bajé la primera app llamada Acorns, compañía estadounidense de tecnología y servicios financieros, la cual me ayudó a conocer un poco más sobre esta industria.

En unos diez años me he dado cuenta que las apps de finanzas son increíblemente útiles, ya que ayudan a democratizar los productos, la información y los servicios financieros, que antes del auge que han tenido las finanzas móviles, eran menos accesibles para todo tipo de personas.

Las aplicaciones de finanzas hoy marcan un nuevo hito de interés global: impactan a una mayor cantidad de usuarios que usan estas herramientas a una velocidad que nunca antes habíamos visto. La actividad de los clientes de apps financieras se ha disparado 354 por ciento en los últimos cinco años a nivel mundial, consolidando a las aplicaciones como el canal predilecto para que los consumidores administren su dinero.

Un renacimiento financiero móvil.

Todas las categorías de aplicaciones, finanzas en particular, parecen llamar mucho la atención debido a su fuerte correlación entre necesidad y velocidad, además vemos un cambio en el que la banca ha modificado las configuraciones tradicionales por servicios digitales y acceso a estos productos 24/7.

Vivimos un renacimiento financiero móvil que aporta muchos beneficios a un gran grupo de personas en todo el mundo, que históricamente no habían podido aprovechar este tipo de servicios. Es sorprendente ver cómo estas apps continúan innovando y proporcionando más valor a quienes las usan.

Sin embargo, debemos entender que la ola de crecimiento de la economía de las apps a nivel mundial no depende de esta categoría, pues ya no está creciendo en cantidad de aplicaciones añadidas, de hecho, decreció un 25.5 por ciento respecto al año anterior, esto significa que son servicios que se están consolidando, aunque la realidad en México es distinta y aún hay una gran oportunidad de crecimiento.

Según datos de la Asociación de Internet MX, casi 9 de cada 10 usuarios mexicanos de internet utilizan medios electrónicos para acceder a servicios financieros. Los smartphones son el principal medio en donde los usuarios realizan sus transacciones financieras, seguido de cajeros automáticos.

Esta categoría es bastante interesante, porque vemos que a pesar de no crecer en cuanto a número de nuevas aplicaciones tan masivamente como juegos, compras, viajes, entre otras, en el mundo móvil llegaron para quedarse y no ser sustituidas. Las apps de finanzas complacen a los usuarios, con la tasa de registro más alta post instalación (77.8 por ciento) y la segunda categoría con más compras generadas (5.9 por ciento).

La necesidad de las apps financieras se nota en la rapidez con que se usan: en tan solo una hora y 10 minutos después de la instalación se interactúa con la app. Mientras que otras aplicaciones como citas, compras y juegos, tardan entre 1 a 3 días en ser utilizadas, de acuerdo a nuestro Reporte de Tendencias en Aplicaciones Móviles 2020, .

Pero aunque pareciera que todo es color de rosa, el sector financiero es el más expuesto a fraude debido a la alta inversión publicitaria que realiza y su posición como la tercera categoría de aplicaciones más grande, sin embargo, aunque ningún mercado es inmune a la estafa, de acuerdo a un reporte de AppsFlyer, los defraudadores tienen preferencia por los mercados en crecimiento a gran escala.

Android vs iOS

De acuerdo a nuestro Reporte de Tendencias en Aplicaciones Móviles 2020, para las apps de finanzas Google Play es la principal fuente con 39 mil 619 nuevas aplicaciones, mientras que iOS cuenta con 16 mil 390, sin embargo a nivel de instalaciones no hay una gran diferencia: Android tuvo 2.8 millones y el sistema de Apple 2.4 millones.

Android y iOS son los sistemas operativos móviles más utilizados en el mercado, así que las marcas deben considerar desarrollar sus apps para ambas plataformas, pero si se ven obligadas a elegir uno solo debido a falta de tiempo e inversión, se debe tomar en cuenta la categoría, objetivos de negocio y hábitos de consumo de la audiencia.

Costos y temporadas

Por otra parte, los profesionales deben conocer cuales son los meses sobresalientes para la adquisición y activación de usuarios más asequible. Por ejemplo, de acuerdo a nuestro Informe de Aplicaciones Móviles de Finanzas 2019, en mayo (el costo promedio por usuario es de 6.33 dólares) y junio (de 6.06 dólares por usuario en promedio), son meses en los que las personas están planeando sus presupuestos para las vacaciones de verano, y es el momento en que baja el costo por adquisición de usuarios. Los costos por registro disminuyen entre julio (a 27.45 dólares por usuario en promedio) y octubre (a 22.11 dólares por usuario en promedio). Además, en octubre la tasa de instalación de registro alcanza un 35.8 por ciento y surge la oportunidad de adquirir usuarios a un bajo precio, mientras que el engagement crece de manera significativa.

México es un mercado lleno de oportunidades para conquistar a los clientes de servicios financieros a través de las aplicaciones móviles. Los bancos y las fintech deben perfeccionar sus servicios y experiencias para los clientes, además de hacer las campañas oportunas para atraer usuarios, ganar su lealtad y lograr que estos aprovechen cada vez más sus apps.

*El autor es Jefe de Liftoff para Latinoamérica.

