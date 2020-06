¿Cómo usar la palabra para cambiar el mundo?: Enrique Bustamante

Licenciado y experto en Comunicación, Enrique Bustamante, nos platica acerca de su trayectoria en los medios; su crecimiento y la gran importancia de esta maravillosa profesión en la actualidad. ¿La palabra tiene poder para cambiar el mundo? Él nos comenta acerca de esto.



Por la latente situación mundial provocada por el Covid-19, mediante una videoconferencia, el egresado de la Universidad Anáhuac, Enrique Bustamante, nos platicó acerca de su larga e importante trayectoria en los medios de comunicación; desde sus inicios en Televisa, sabía que su pasión por los medios informativos iba mucho más allá de los límites.



Después de trabajar para una de las televisoras más importantes en México, Enrique decidió enfocarse al periodismo escrito, logrando crear su propia empresa editorial “Grupo Editorial del Sur”.



Por las ansias de conocer más a fondo el mundo periodístico, tiempo después, se convirtió en el responsable editorial de una sección en el periódico El Universal, la cual fue principalmente diseñada para jóvenes, giraba en torno a las Tecnologías de la Información.



Realizó viajes importantes al extranjero como la Universidad Stanford, para cursar diplomados como “Strategic Uses Of Information Technology”: “ha sido una de las mejores experiencias de mi vida” comenta. De igual manera, ha visitado Silicon Valley -mejor conocido como “la base del corazón de la tecnología informática”- entrevistando a personajes importantes en el área de tecnologías como Bill Gates y Michael Dell.



El internet comenzaba a crecer notablemente y sabía que no podía quedarse atrás en un tema que le apasionaba y al cuál, le había dedicado muchos años tanto de estudio, como de práctica. “Se acercaba como una ola muy grande” menciona el Licenciado en Comunicación.



Decidió tomar un salto a nuevas oportunidades, abandonado su puesto en El Universal y sumergiéndose en la nueva Era Digital apostando todo en ésta creciente tendencia para poder sumarla al periodismo escrito.



Enrique Bustamante ha marcado al mundo periodístico en nuestro país; gracias a sus conocimientos en el área de Internet, propuso al director de El Universal implementar el periódico digital. Al principio parecía como algo arriesgado, pero en hoy en día es uno de los periódicos en Internet más leído.



Agrega que un punto clave para que la palabra pueda transformar al mundo es mediante la educación -aspecto que no se ha visto actualizado en nuestro país desde hace muchos años- y un uso adecuado de la tecnología.



En México, el 50% de las personas tiene acceso a Internet, ¿el otro cincuenta dónde queda en estos momentos de cuarentena donde estar conectado es una necesidad? La comunicación es elemental para que podamos educarnos y aumentar nuestros conocimientos y así lograr un impacto. Bustamante compara este aspecto con los maestros; puede haber un muy buen profesor que cuente con demasiada experiencia y conocimientos amplios, pero si no sabe comunicar de manera efectiva, ese intelecto no trascenderá.



La importancia de la comunicación reside en cualquier aspecto de la vida, sin embargo, Enrique hace un énfasis en su relevancia en el área de la educación. Ejemplifica esto con la siguiente frase:



“No puedes pasar de ser pobre, a ser rico sin antes haber pasado por la cultura”.



¿Y tú cómo utilizas la palabra para cambiar al mundo?

Gerardo Betancourt es Founder & CEO de Leaderlix. Former Ambassador, TEDx Speaker & TED Circles Host en TED Conferences.

