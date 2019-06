Cómo usar la tarjeta de crédito para acortar tus gastos de viaje

Cada plástico está pensado para un cliente distinto y, aunque no tengas el perfil de viajero frecuente, puedes sacarle jugo a tus beneficios como usuario.

El primer paso es identificar tu tipo de plástico. Si cuentas con una tarjeta de viajero ya tienes servicios exclusivos. Algunos bancos tienen una tarjeta propia diseñada para viajeros frecuentes, este es el caso de Scotiabank y su línea Travel (Clásica, Oro, Platinum y World Elite) o Santander con su Fiesta Rewards (Clásica, Oro y Platino). Frecuentemente las aerolíneas tienen convenios con bancos y lanzan su propia tarjeta, este es el caso de Aeroméxico (American Express y Santander), Interjet (American Express y Santander), Vivaaerobus (Scotiabank) y Volaris (Invex).

El tipo de viaje que realizas define la forma en cómo te ayudará la tarjeta de crédito. Si viajas lejos te serán de gran utilidad las millas o puntos que has acumulado al hacer compras con tu tarjeta de crédito. Este es un sistema de recompensa común en las tarjetas de crédito. Si estás por contratar una, es un aspecto importante que debes tener en cuenta.

La misma aerolínea te recompensará distinto con diferentes plásticos. Por ejemplo, Aeroméxico maneja 3 opciones de crédito con Santander y 2 con American Express. Si eres cliente de la Tarjeta Aeroméxico Santander no pagarás anualidad y por cada dólar que pagues con ella recibirás un punto, en cambio, si eliges la tarjeta Aeroméxico Infinity, con el mismo banco, pagarás 5 mil pesos como anualidad y recibes dos puntos por cada dólar. En ambos casos, cuando realizas una compra en la aerolínea obtienes puntos extra: 1.5 en la primera y 3 en la segunda.

Muchos sistemas de recompensa se basan en puntos y cada banco define los mecanismos para intercambiarlos. En algunos casos se convierten en dinero para tus compras o los puedes intercambiar por productos de un catálogo exclusivo.

Los certificados de regalo son algo común para los usuarios de tarjetas de crédito para viajes. Con frecuencia se establecen límites de compras que si superas te otorgan un regalo que puede ser un vuelo o estancia en un hotel. Antes que realices estos gastos ya cuentas con promociones en establecimientos turísticos aliados de tu banco.

Otro aspecto importante y que muchas veces pasa desapercibido son los seguros. Las historias de clientes que perdieron un vuelo o un autobús abundan. Las maletas desaparecidas son otro dolor de cabeza. Además, visitar un lugar distinto al que estás acostumbrado te lleva a riesgos de salud. Para estos casos cuentas con seguros especiales para viajeros. Los más comunes son de gastos médicos, contra accidentes y retrasos.

Aunque no tengas una tarjeta especial para viajes cuentas con algunos de estos beneficios. En los plásticos de nivel Oro y Platinum es común que se incluyan algunos de los seguros típicos para viajeros. Además, los sistemas de recompensas son similares, con la desventaja de que no están relacionadas directamente con aerolíneas u hoteles, así que no tendrás puntos dobles o triples por pagar con ellas.

Además de realizar pagos, algo indispensable para los viajeros es contar con la asesoría adecuada. Para los clientes de tarjetas Platinum es común un servicio llamado “Concierge”. Con él, se tiene asistencia para viajes. Si pasarás sólo unos días en una ciudad y quieres conocer los destinos que a tí te interesan una llamada resolverá todas tus dudas sobre: ¿qué visitar?, ¿dónde comer?, ¿qué espectáculos se presentan durante tu estancia?, entre otras.

Si viajas no olvides incluir a tu tarjeta de crédito durante la planeación. Con ella puedes ahorrarte tiempo y dinero. Además, si cuentas con asesoría te ahorrarás muchas pérdidas de tiempo y preocupaciones. Aprovecha los beneficios de tu tarjeta de crédito y buen viaje.

